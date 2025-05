El 25% de los autónomos en España paga más a la Seguridad Social tras el nuevo sistema de cotizaciones

Uno de cada cuatro autónomos en España ha visto en los últimos meses cómo su pago mensual a la Seguridad Social ha aumentado. La causa ... es el nuevo sistema de cotización por rendimientos reales, implantado en 2023, y la consecuencia, la regularización de cuotas de los trabajadores por cuenta propia. En total, casi 1,6 millones de personas tienen una cuantía distinta a la habitual en sus cuentas corrientes a final de mes.

Estos son los datos definitivos que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha hecho públicos este martes, tras cerrar el primer proceso de regularización, que comenzó en octubre de 2023. La actualización, que «ha supuesto una compleja coordinación técnica», según el departamento de Elma Sáiz, ha conllevado la revisión de más de 3,7 millones de cotizaciones y el envío de 4,2 millones de notificaciones con la regularización de las cuotas de la mitad de los trabajadores autónomos en España, de los que tan solo el 13% pagaba de más a la Seguridad Social.

No obstante, para más de dos millones de autónomos no ha sido necesario realizar ajustes, pues 1,3 millones cotizaron dentro del tramo correspondiente y otros 800.000 se encontraban en situaciones no regularizables, como tarifa plana, subsidios o pensiones. Por otro lado, 324.000 autónomos no presentaron declaración de rendimientos, por diversas razones.

De forma paralela, se han iniciado las devoluciones a unos 40.000 autónomos en pluriactividad que sobrecotizaron, en cifras similares al ejercicio anterior.

Con esta modificación, el Ejecutivo establece que los trabajadores por cuenta propia coticen en función de sus rendimientos netos anuales. «Durante mucho tiempo, más del 80 % de estos trabajadores cotizaban por la base mínima, lo que provocaba situaciones de injusticia y pensiones hasta un 37 % inferiores a otros regímenes y con un porcentaje del 36% que precisa complemento a mínimos», ha recordado la ministra Sáiz.

Nueva reforma en proceso

El cambio del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos surge en el Pacto de Toledo de 2020, que incluyó la recomendación de vincular las bases de cotización de los autónomos a sus ingresos reales. Tras un acuerdo en el marco del diálogo social con sindicatos, patronal y las asociaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, se aprobó su implantación, que se está desplegando de forma gradual.

Esta nueva actualización estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Para negociar y acordar los tramos que se aplicarán en los próximos años, la ministra ha anunciado que convocará en las próximas semanas la mesa del diálogo social para iniciar la negociación. «Nuestro objetivo es mantener un sistema justo, comprensible y previsible. Y, para lograrlo, necesitamos seguir construyendo este nuevo marco de diálogo, de transparencia y de corresponsabilidad», ha destacado la titular de Seguridad Social.