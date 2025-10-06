Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Rekalde, feliz tras su triunfo en el debut. Detrás, Aldabe. MAIKA SALGUERO

Rekalde muestra en el debut las dos caras de la moneda

Supera a Aldabe tras un inicio arrollador y una fase posterior de dudas, resueltas a tiempo para colarse en la liguilla del Cuatro y Medio Serie B

Joseba Lezeta

Eibar

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Comenta

«Altuna, entzun; Rekalde txapeldun», cantaban los numerosos seguidores del nuevo pelotari de Aspe desde el segundo piso del Astelena nada más certificar el debutante ... el triunfo por 13-22 ante Joseba Aldabe y sellar el pasaporte para la liguilla del Cuatro y Medio Serie B. La euforia es traicionera a veces. El de Dima deberá demostrar bastante más para dar la razón a los autores del cántico y poner en verdadera alerta al cuádruple campeón manomanista.

