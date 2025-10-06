Rekalde muestra en el debut las dos caras de la moneda

«Altuna, entzun; Rekalde txapeldun», cantaban los numerosos seguidores del nuevo pelotari de Aspe desde el segundo piso del Astelena nada más certificar el debutante ... el triunfo por 13-22 ante Joseba Aldabe y sellar el pasaporte para la liguilla del Cuatro y Medio Serie B. La euforia es traicionera a veces. El de Dima deberá demostrar bastante más para dar la razón a los autores del cántico y poner en verdadera alerta al cuádruple campeón manomanista.

Tiene tiempo y aptitudes Rekalde a sus 22 años. Dio buena cuenta de ellas en el arranque de su estreno como profesional. Le bastaron 38 pelotazos para tomar la delantera 0-7 ante Aldabe, incapaz de parar el vendaval. El ahora tercer vizcaíno en la máxima categoría junto a Elordi y Morgaetxebarria manejó la izquierda como sabe. Un zurdazo por la pared, un par de dejadas ricas, ricas desde el txoko hacia el ancho y velocidad a una cortada que rebasó el flanco derecho del oponente.

Parecía coser y cantar. Entonces emergió el otro Rekalde, el que se embarulla sin aparente motivo, ese al que conoce desde hace tiempo Danel Elezkano, presente en el Astelena. Entre fallos no forzados y decisiones equivocadas perdió la continuidad inicial. Recurrió Ekhi Ziarrusta, su botillero, a dos descansos pese a que su pupilo mantenía una renta de cuatro tantos. Por fin, a partir del 11-14, recuperó el sosiego suficiente para abrir brecha de nuevo, 11-17, y culminar 13-22.

Aldabe, muy flojo con el saque, fue presa fácil. Encontrará Rekalde mayores obstáculos en la liguilla de cuartos, donde compartirá grupo con Agirre, Salaberria y Murua, su próximo contricante la tarde del sábado en el Bizkaia de Bilbao. Por el otro lado, el B, van Egiguren V, Senar, Eskiroz y Amiano.

Xabi Rekalde era un joven feliz después del triunfo y del estreno. «He cumplido mi sueño de niño. Además, con la victoria y ante la gente que me quiere. Estoy emocionado».

Aldabe 13 - 22 Rekalde Tiempo de juego 50 minutos y 35 segundos

Pelotazos a buena 224

Tantos de saque Aldabe, 2. Rekalde, 3

Faltas de saque Aldabe, 1. Rekalde, 0

Pasas del cuatro y medio Aldabe, 1. Rekalde, 0

Tantos en juego Aldabe, 3. Rekalde, 12

Tantos perdidos Aldabe, 5. Rekalde, 8

Marcador 0-7, 1-7, 1-8, 2-8, 2-9, 5-9, 5-12, 7-12, 7-13, 8-13, 8-14, 11-14, 11-19, 12-19, 12-20, 13-20 y 13-22

Tantos de diez o más pelotazos 6 (dos para Aldabe y cuatro para Rekalde)

Momios de salida 100 a 70 a favor de Rekalde. 50 a 100 por abajo

Botilleros Iñaki Barbajero ocupó la silla de Joseba Aldabe y Ekhi Ziarrusta dirigió a Xabi Rekalde

Incidencias El debutante atrajo al Astelena de Eibar a 200 seguidores que poblaron el segundo piso, del que colgaron dos pancartas de ánimo

También era consciente de lo vivido sobre la cancha: «He estado nervioso. Aunque he empezado a gusto, luego me han surgido dudas. Por fin he podido sacar adelante el partido».