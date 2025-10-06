Rekalde muestra en el debut las dos caras de la moneda
Supera a Aldabe tras un inicio arrollador y una fase posterior de dudas, resueltas a tiempo para colarse en la liguilla del Cuatro y Medio Serie B
Eibar
Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00
«Altuna, entzun; Rekalde txapeldun», cantaban los numerosos seguidores del nuevo pelotari de Aspe desde el segundo piso del Astelena nada más certificar el debutante ... el triunfo por 13-22 ante Joseba Aldabe y sellar el pasaporte para la liguilla del Cuatro y Medio Serie B. La euforia es traicionera a veces. El de Dima deberá demostrar bastante más para dar la razón a los autores del cántico y poner en verdadera alerta al cuádruple campeón manomanista.
Tiene tiempo y aptitudes Rekalde a sus 22 años. Dio buena cuenta de ellas en el arranque de su estreno como profesional. Le bastaron 38 pelotazos para tomar la delantera 0-7 ante Aldabe, incapaz de parar el vendaval. El ahora tercer vizcaíno en la máxima categoría junto a Elordi y Morgaetxebarria manejó la izquierda como sabe. Un zurdazo por la pared, un par de dejadas ricas, ricas desde el txoko hacia el ancho y velocidad a una cortada que rebasó el flanco derecho del oponente.
Parecía coser y cantar. Entonces emergió el otro Rekalde, el que se embarulla sin aparente motivo, ese al que conoce desde hace tiempo Danel Elezkano, presente en el Astelena. Entre fallos no forzados y decisiones equivocadas perdió la continuidad inicial. Recurrió Ekhi Ziarrusta, su botillero, a dos descansos pese a que su pupilo mantenía una renta de cuatro tantos. Por fin, a partir del 11-14, recuperó el sosiego suficiente para abrir brecha de nuevo, 11-17, y culminar 13-22.
Aldabe, muy flojo con el saque, fue presa fácil. Encontrará Rekalde mayores obstáculos en la liguilla de cuartos, donde compartirá grupo con Agirre, Salaberria y Murua, su próximo contricante la tarde del sábado en el Bizkaia de Bilbao. Por el otro lado, el B, van Egiguren V, Senar, Eskiroz y Amiano.
Xabi Rekalde era un joven feliz después del triunfo y del estreno. «He cumplido mi sueño de niño. Además, con la victoria y ante la gente que me quiere. Estoy emocionado».
Aldabe
13
-
22
Rekalde
-
Tiempo de juego 50 minutos y 35 segundos
-
Pelotazos a buena 224
-
Tantos de saque Aldabe, 2. Rekalde, 3
-
Faltas de saque Aldabe, 1. Rekalde, 0
-
Pasas del cuatro y medio Aldabe, 1. Rekalde, 0
-
Tantos en juego Aldabe, 3. Rekalde, 12
-
Tantos perdidos Aldabe, 5. Rekalde, 8
-
Marcador 0-7, 1-7, 1-8, 2-8, 2-9, 5-9, 5-12, 7-12, 7-13, 8-13, 8-14, 11-14, 11-19, 12-19, 12-20, 13-20 y 13-22
-
Tantos de diez o más pelotazos 6 (dos para Aldabe y cuatro para Rekalde)
-
Momios de salida 100 a 70 a favor de Rekalde. 50 a 100 por abajo
-
Botilleros Iñaki Barbajero ocupó la silla de Joseba Aldabe y Ekhi Ziarrusta dirigió a Xabi Rekalde
-
Incidencias El debutante atrajo al Astelena de Eibar a 200 seguidores que poblaron el segundo piso, del que colgaron dos pancartas de ánimo
También era consciente de lo vivido sobre la cancha: «He estado nervioso. Aunque he empezado a gusto, luego me han surgido dudas. Por fin he podido sacar adelante el partido».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión