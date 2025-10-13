Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un cámara de televisión enfoca al público del Bizkaia de Bilbao en una final del Manomanista. José Mari López
Pelota

Mega aparece a las puertas de que expire el contrato entre Bainet y ETB

El canal de Atresmedia empieza a dar en diferido partidos de Aspe y Baiko, cuyo acuerdo con Euskal Telebista termina a lo largo de 2026

Joseba Lezeta

San Sebastián

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:57

Comenta

El regreso el pasado fin de semana de la pelota a mano profesional a la programación en abierto de Mega se une a las emisiones ... que desde julio de 2024 se llevan a cabo en el canal Vamos perteneciente a la plataforma de televisión de pago de Movistar. Tanto una como otra son en diferido, los domingos por la mañana, a las 10.00 horas en Mega y a partir de las 11.00 en Vamos. Esta vez han correspondido a partidos del Campeonato del Cuatro y Medio que se pudieron seguir en directo por ETB1. El Ezkurdia-Larrazabal del viernes por la noche en Azkoitia se repitió en Mega y el Altuna III-Peña II del sábado en Bilbao en Vamos.

