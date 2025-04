Las pelotas «andan mucho» para Peio Etxeberria y tienen «vuelo» según Elordi

Ni Peio Etxeberria ni Aitor Elordi han visto colmados en la elección de este miércoles en el Aitzuri sus deseos con el material presentado por ... el seleccionador Martin Alustiza para el partido del grupo B del Manomanista que disputarán el domingo por la tarde en Zumaia, metido de lleno en las fiestas de San Telmo en un fin de semana largo. Derrotados en su estreno, la clasificación aprieta a ambos, que buscan estrenar su casillero de puntos para llegar en la mejor situación posible a la tercera y última jornada.

Peio Etxeberria ha señalado que las pelotas «son buenas, pero me ha parecido que andan mucho. No sé si es por el frontón o porque son muy ligeras. No me atrevería a decir que sea demasiado material porque no sé dónde está el límite. A veces nos quejamos de que hay poco. Hoy hay pelota».

Las condiciones del Aitzuri, con medidas de herramienta, pueden incfluir en esa sensación del delantero de Zenotz. «He jugado una vez aquí mano a mano y no es mal frontón. Me enfrenté a Rezusta hace unos años en octavos de final. Los frontones de herramienta poseen frontis vivos. El suelo es noble».

Tras separar el material, Peio Etxeberria ha completado un entrenamiento con Jokin Etxaniz, director técnico de Aspe.

Tampoco Elordi ha elogiado el cestaño. «Sin que sea vivo, me ha parecido de mucho vuelo. No me voy contento a casa. Las pelotas de cuero blanco suelen tener vuelo al principio pero después, y más en frontones como el de Zumaia, se gastan bastante. No he encontrado las pelotas que me hubiera gustado. Ahora bien, tampoco en el Labrit me satisfizo el lote el día de la elección del partido contra Artola, pero a la hora de la verdad tuvieron más gracia con el punto de sebo que le aplican».

El de Mallabia ha realizado entrenamiento intenso con el aficionado Unax Lacalle de sparring bajo la dirección del propio Jokin Etxaniz, antes de probar las pelotas entregadas por Alustiza.

Apenas existe diferencia de peso entre lo separado por los dos protagonistas. Elordi, primero en saltar a la cancha, se ha inclinado por dos de 104.5 (número 1) y 105.2 gramos (2), mientras que Peio Etxeberria ha optado por las de 104.6 (3) y 105.6 (4).