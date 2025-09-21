Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Etxaniz entra de volea en el Sahatsaga de Getaria. F. DE LA HERA
Torneo Bankoa Abanca-DV

Los perdedores a veces gustan

Sarasibar y Goiburu ganan fácil en Getaria y Etxaniz avanza con Anzizar en promesas tras un buen partido de los cuatro protagonistas

J. L.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La jornada inaugural del Torneo Bankoa ABANCA-DV en Getaria deja una conclusión: no es imprescindible ganar para dejar una buena imagen y gustar ... al pelotazale. Sucedió en la buena eliminatoria de promesas, ganada 13-22 por Julen Etxaniz (Azkoitia, 2009) e Iker Anzizar (Doneztebe, 2009) a Paraguayo VII (Nájera, 2009) y Unax Ibarzabal (Markina, 2008). Los cuatro mostraron condiciones para este deporte y hubo quienes se inclinaron por los perdedores a la hora de apostar por algunos como pelotaris de futuro.

