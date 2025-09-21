Los perdedores a veces gustan

La jornada inaugural del Torneo Bankoa ABANCA-DV en Getaria deja una conclusión: no es imprescindible ganar para dejar una buena imagen y gustar ... al pelotazale. Sucedió en la buena eliminatoria de promesas, ganada 13-22 por Julen Etxaniz (Azkoitia, 2009) e Iker Anzizar (Doneztebe, 2009) a Paraguayo VII (Nájera, 2009) y Unax Ibarzabal (Markina, 2008). Los cuatro mostraron condiciones para este deporte y hubo quienes se inclinaron por los perdedores a la hora de apostar por algunos como pelotaris de futuro.

«Los ojos se me van a Ibarzabal», indicó un pelotari aficionado presente en el frontón a los organizadores del torneo. Por algo será. Posee soltura en los dos brazos, es rápido a la hora de moverse en la cancha y pone lejos la pelota de derecha. Compitió de tú a tú con Anzizar en esa faceta.

Ya le ha echado el ojo Baiko, como a Paraguayo VII. Autor de bonitas jugadas, el riojano cometió a menudo el error de retrasar su posición y no apoyarse en el compañero como requería el desarrollo de los acontecimientos.

Sarasibar-Goiburu 22 - 9 Aranbarri-Galarza Tiempo de juego: 43 minutos

Pelotazos a buena: 320

Tantos de saque: Sarasibar, 3. Aranbarri, 0

Faltas de saque: Sarasibar, 0. Aranbarri, 0

Tantos en juego: Sarasibar, 6. Goiburu, 4. Aranbarri, 1. Galarza, 1

Tantos perdidos: Sarasibar, 2. Goiburu, 5. Aranbarri, 3. Galarza, 6

Marcador: 0-1, 8-1, 8-2, 9-2, 9-3, 11-3, 11-5, 13-5, 13-6, 15-6, 15-9 y 22-9

Incidencias: algo más de un centenar de espectadores en el frontón Sahatsaga de Getaria para asistir a la jornada inaugural del torneo

Paraguayo-Ibarzabal 13 - 22 Etxaniz-Anzizar Tiempo de juego: 46 minutos

Pelotazos a buena: 459

Tantos de saque: Tantos de saque: Paraguayo VII, 0. Etxaniz, 5

Faltas de saque: Paraguayo VII, 0. Etxaniz, 0

Tantos en juego: Paraguayo VII, 4. Ibarzabal, 4. Etxaniz, 6. Anzizar, 5

Tantos perdidos: Paraguayo VII, 4. Ibarzabal, 2. Etxaniz, 2. Anzizar, 3

Marcador: 0-3, 4-3, 4-5, 8-5, 8-6, 9-6, 9-12, 10-12, 12-12, 12-17, 13-17 y 13-22

Incidencias: representó a Bankoa ABANCA Jon Urretabizkaia, empleado de la oficina de Zarautz

Etxaniz aprovechó la circunstancia para obtener buenos réditos de las cortadas. Creó incertidumbre en la posición defensiva de los oponentes, quienes cedieron tras mandar 12-9 y aguantar hasta el 12-12. Saca bien el delantero azkoitiarra, como hace unos años su padre, Iban. Ha heredado esa virtud.

Sobresalto y cambio

Un sobresalto de última hora condicionó el partido de categoría sénior. Unai Albeniz, compañero de Mikel Aranbarri (Azkoitia, 2004) llamó por teléfono a la mañana a los organizadores para comunicarles que había pasado una mala noche, estaba enfermo y renunciaba a jugar. Hubo que ponerse manos a la obra para encontrar recambio. Endika Galarza (Lekunberri, 2006) dio el sí.

Andoni Sarasibar (Lantz, 2005) y Artea Goiburu (Segura, 2005) avanzan a octavos de final tras imponerse 22-9. Confirmó el zaguero segurarra su progresión. Maneja bien la zurda, su mejor mano. Sarasibar confirmó su listeza para aprovechar el dominio del compañero. Le falta todavía fuerza a Galarza, hijo de Enrique, V de la dinastía de Baraibar.