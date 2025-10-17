Julen Etxaniz, juventud local para el Gurea de Azkoitia

La temperatura empieza a subir en el termómetro del Torneo Bankoa ABANCA-DV. Cubierta la ronda inicial, arrancan los octavos de final con la incorporación ... de nuevas parejas enfrentadas a las supervivientes del primer mes de competición. La cita es nocturna, a las 21.00 horas, en un pueblo, Azkoitia, y en un frontón, el Gurea, ligados a la pelota desde hace muchas generaciones y varias sagas.

Aunque la pelota a mano de la villa alpargatera no vive su mejor época, hay representación local entre los ocho pelotaris del cartel. Corresponde a Julen Etxaniz (Azkoitia, 2009), hijo de un exprofesional, Iban. Delantero de 16 años, forma pareja con un zaguero de su misma edad, Iker Anzizar (Doneztebe, 2009). Les avala la victoria cosechada en Getaria frente a Paraguayo VII e Ibarzabal, que no dieron precisamente facilidades en un duelo de nievel, quizá el mejor visto hasta ahora en la categoría de promesas.

Beñat Pérez (Legazpi, 2008) y Aimar Segurola (Asteasu, 2007) ponen a prueba a dos manistas más jóvenes que ellos. Debuta el delantero en esta competición, conocida de ediciones precedentes para su compañero, sobre quien técnicos de Baiko lanzaron las redes hace un tiempo.

Resuelta esta eliminatoria, a continuación saltarán a la cancha los séniors. Jorge Fernández (Fuenmayor, 2002) y Unax Apeztegia (Elizondo, 2003) inician su participación ante Andoni Sarasibar (Lantz, 2005) y Artea Goiburu (Segura, 2005), menos experimentados y menos habituales en los torneos privados de más nombre.

El mayor de los hermanos Fernández, hijo de Dani –expelotari y fundador de Aspe–, adquirió el gusto por la pelota en casa, como Apeztegia, hijo de el exzaguero de Aspe y actual técnico de Baiko, Unai. Forman una pareja compensada y con oficio capaz de exigir a Sarasibar, listo donde los haya, y Goiburu, al que de momento le falta confirmar lo bueno que apuntan sus posturas.

Los ganadores de este viernes pasarán a la jornada de cuartos de final del viernes 7 en Idiazabal, donde debutarán los cabezas de serie Murua-Salaberria en promesas y Cestau-Cuairan en mayores.

Por otro lado, la organización del torneo ya ha designado al zaguero sustituto del lesionado Antton Apezetxea en la cita de octavos del viernes 24 en Soraluze. Xhoe Lazkoz será el zaguero de Oihan Etxeberria contra Hormaetxe y Garaño.