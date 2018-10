Pelota Iñaki Gaztelu: «Ha sido y sigue siendo el número uno con diferencia» Exremontista El zaguero de Leitza, que se retiró en 2011 por una lesión de espalda tras catorce temporadas como profesional, se vanagloria de su amistad E. ECHAVARREN SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 07:41

Iñaki Agirre Apezetxea 'Gaztelu' es la tercera pata del banco. Les llamaban 'los quinquis' y estaban todo el día juntos. Tiene 43 años y regenta en Leitza la fontanería familiar que lleva su nombre. Estuvo catorce temporadas y media en activo hasta que tuvo que retirarse por culpa de una lesión en la espalda.

- A diferencia de Zeberio, usted comenzó jugando a mano antes de decantarse por el remonte.

- En el pueblo, pero lo justo. No llegué a competir como aficionado. Durante un par de años dejé casi de hacer deporte y un día mi aita me dijo que fuésemos a Galarreta, que había un chaval de Goizueta que jugaba a remonte. Se llama Luis Elizegi, era de mi cuadrilla, pero no llegó a debutar. También tenía mucha relación con Asier y Aimar Olaizola. Me gustó y me apunté a la escuela con 18 años.

- ¿A qué edad debutó?

- Con 22 años, fui más tardío que ellos. Cuando lo hice, Koteto ya era una figura. Tuve suerte porque en aquel momento estábamos unos 35 chavales en la escuela de Galarreta, otros 20 en Pamplona y también había remontistas en Azpeitia y Doneztebe. Teníamos un nivel bonito. En el Euskal empezaron a dar más festivales de lo normal. De solo el domingo se pasó a programar también martes y sábados. En tres semanas debutamos once.

- ¿Cómo le conoció?

- Tenía bastante relación con Zeberio, coincidimos en la escuela. Patxi debutó dos años antes que yo, pero íbamos juntos a todos lados. Luego él comenzó a subir de nivel, a jugar estelares y ser rival directo de Koteto y ahí comenzó la relación. Congeniamos al instante. Ahora somos como hermanos, formamos parte de una familia. Si voy a Sunbilla, siempre paso por su casa.

- Todo el mundo le quiere...

- Es algo increíble. Koteto tiene una habilidad innata para dejarse querer. Llega muy fácil a la gente. Deportivamente ha sido muy lejano para mí, pero personalmente muy cercano.

- ¿Llegó a jugar contra él?

- No, nunca. Yo estaba en un escalón inferior, me ponían en primeros y cuartos partidos, pero con él sí porque jugaba tantos partidos que formaba pareja con casi todo el cuadro, segundas y terceras. Llegamos a jugar un campeonato de parejas juntos, en 2008. Nos plantamos en la final, pero perdimos ante Urriza y San Miguel.

- Por qué se retiró...

- Estuve ocho meses parado por una lesión de espalda con la anterior empresa y cuando llegó Oriamendi nos renovó a todos. En febrero 2011 le planteé a la empresa que no quería seguir en activo. Era un sufrimiento. Acababa contrato en mayo, pero me pidieron seguir hasta finales de agosto porque se habían lesionado cinco zagueros. Me retiré el 20 de agosto.

- ¿Le da pena que lo haga ahora Koteto?

- Deportivamente sí. Ha sido y sigue siendo el número uno. Verle jugar es un espectáculo. Aunque no tiene la velocidad de antes, sobre todo de piernas, es increíble el brazo que tiene y la visión de juego que atesora. Pero también creo que es el momento adecuado y ha acertado de pleno. Hiciese lo que hiciese me parecería bien. Es mejor dejarlo a buen nivel que andar arrastrandote.

- ¿Cómo es Koteto fuera de las canchas?

- Sobre todo, una buena persona. Siempre está dispuesto a echarte una mano. Te llega hasta dentro y te abre su corazón sin que se lo pidas.

- ¿Le va a echar de menos?

- Sin duda, muchísimo. Nos ha dicho que seguirá yendo a Galarreta, pero no será lo mismo. Verle jugar era una gozada. Ha sido y sigue siendo el número uno, el mejor con diferencia. Nadie ha dado tantas ventajas como él durante tantos años. Es único.