La copiosa nevada en Carnavales de Leitza que nadie se creía Viernes, 5 octubre 2018, 07:16

«Hace años solíamos juntarnos un buen número de remontistas en Leitza por Carnavales y hacíamos una cena después de cazar malvices. Solía ser un martes. Patxi y Koteto dormían en mi casa y muchas veces Imanol, el hermano de Patxi. Cuando nos despertamos al día siguiente había caído por la noche una nevada terrible. Por lo menos había 40 centímetros de nieve en la calle. En aquellos tiempos no existían los móviles y cada uno tenía que llamar a casa para explicarles que no podía salir del pueblo y que nos quedábamos a comer. Era imposible andar y menos conducir. Solo había nevado un poco en la zona de Berastegi hacia Lekunberri y en Doneztebe no había caído nada. Cuando Koteto llamó a su casa no le creyeron. Pensaban que les estaba mintiendo, que no estaba en condiciones de ir a comer y que quería seguir de juerga. No había WhatsApp para demostrarlo. Por la tarde Koteto cogió el coche y cuando llegó a Doneztebe no se lo creía. Cómo era posible que en un pueblo hubiese tanta nieve y a 40 kilómetros nada».