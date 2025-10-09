El Atano III acogerá el 2 de noviembre una de las semifinales del Cuatro y Medio.

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 9 de octubre 2025, 12:27 Comenta Compartir

El Atano III acogerá el domingo 2 de noviembre una de las dos semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio, mientras que el Ogueta ... será el escenario de la primera semifinal el día 1. Sabido era que ambos frontones iban a ser las sedes de esos dos encuentro, así como los días de competición, pero faltaba por conocer qué día se jugaba en cada recinto, lo que ha desvelado la Liga de Empresas de Pelota Mano (LEP.M) que también ha anunciado que las entradas para ambos partidos ya están a la venta desde este mediodía y los precios.

En el Atano III, cuyo festival arrancará a las 17.30 horas, los precios de las localidades irán desde los 33 euros del rebote y la grada hasta los 50 de cancha, con la posibilidad de adquirir localidades a 37 y 40 euros en diferentes zonas de la grada y la cancha. Son los mismos precios para el Ogueta. Dichas entradas ya se pueden adquirir a través de la página web entradasfronton.com

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión