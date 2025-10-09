Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Atano III acogerá el 2 de noviembre una de las semifinales del Cuatro y Medio. F. de la Hera
Cuatro y Medio

El Atano III acogerá el 2 de noviembre una de las semifinales

Las localidades para este partido y para la primera semifinal del Ogueta ya están a la venta con precios entre 33 y 50 euros

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:27

El Atano III acogerá el domingo 2 de noviembre una de las dos semifinales del Campeonato del Cuatro y Medio, mientras que el Ogueta ... será el escenario de la primera semifinal el día 1. Sabido era que ambos frontones iban a ser las sedes de esos dos encuentro, así como los días de competición, pero faltaba por conocer qué día se jugaba en cada recinto, lo que ha desvelado la Liga de Empresas de Pelota Mano (LEP.M) que también ha anunciado que las entradas para ambos partidos ya están a la venta desde este mediodía y los precios.

