El Altuna III-Bakaikoa, trasladado del Atano III al Astelena
La coincidencia con el Sanse-Huesca y el consiguiente cierre perimetral de la zona de Anoeta empujan al cambio de frontón
Joseba Lezeta
San Sebastián
Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:54
La coincidencia con el Sanse-Huesca de la Segunda División y el consiguiente cierre perimetral de la zona de Anoeta han empujado a Baiko y ... Aspe a trasladar del Atano III de Donostia al Astelena de Eibar el frontón en el que este sábado se disputará el partido entre Jokin Altuna y Joanes Bakaikoa, correspondiente al grupo A de la liguilla del Campeonato del Cuatro y Medio. Las empresas mantienen la hora de inicio del festival, programado a las 17.30 horas.
Las dificultades de acceso al Atano III que originan los partidos de fútbol de la Real Sociedad B siguen sin solución. El Sanse-Huesca comienza a las nueve de la noche, pero las inmediaciones del estadio de Anoeta se cierran al paso de vehículos con horas de antelación, lo cual obliga a los espectadores que llegan en sus vehículos particulares a aparcar lejos de la zona. Ya fueron un impedimento para los aficionados durante el Donostia Hiria de agosto.
También supone un contratiempo para la preparación de los pelotaris. Altuna III, por ejemplo, completó un entrenamiento de frontón el sábado en el Atano III y resulta que deberá jugar en el Astelena.
Aspe y Baiko han optado por el Astelena de Eibar como salida al problema. Quienes han adquirido la entrada para el Atano III y no tienen intención de acudir al Astelena pueden solicitar la devolución del importe de las entradas, que conservan su validez para el nuevo escenario.
