Jokin Altuna volverá el sábado al Astelena de Eibar. Félix Morquecho
Pelota-Campeonato del Cuatro y Medio

El Altuna III-Bakaikoa, trasladado del Atano III al Astelena

La coincidencia con el Sanse-Huesca y el consiguiente cierre perimetral de la zona de Anoeta empujan al cambio de frontón

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:54

La coincidencia con el Sanse-Huesca de la Segunda División y el consiguiente cierre perimetral de la zona de Anoeta han empujado a Baiko y ... Aspe a trasladar del Atano III de Donostia al Astelena de Eibar el frontón en el que este sábado se disputará el partido entre Jokin Altuna y Joanes Bakaikoa, correspondiente al grupo A de la liguilla del Campeonato del Cuatro y Medio. Las empresas mantienen la hora de inicio del festival, programado a las 17.30 horas.

