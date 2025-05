Cazaubon afirma que «lo nuestro no es difamar, sino unir»

«Lo nuestro no es atacar ni difamar, lo nuestro es unir». El presidente de la Federación Internacional de Pelota (FIPV), Xavier Cazaubon, mandó un ... mensaje de reafirmación en la presentación institucional de la Liga de Naciones en frontón de 54 metros, que se disputará en Gernika entre este domingo y el viernes 6 de junio. La institución que dirige tiene abierto un contencioso en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la denuncia presentada por la Española después de que aceptara a Euskadi como miembro de pleno derecho, lo que posibilitará que el combinado vasco juegue por primera vez de forma oficial la competición de la villa foral.

Cazaubon deja claro que «un campeonato que puede parecer disruptivo está absolutamente permitido por la Ley del Deporte». Respecto a la negativa de España a la celebración del torneo por estar el asunto en el TAS, Cazaubon añade que hicieron tres propuestas a la Española para tratar de desatar el nudo «y estoy esperando que me contesten». Además confirmó la buena sintonía existente con el Consejo Superior de Deportes (CSD).

La Española, por su parte, reitera que la Liga de Naciones «no es una competición oficial, conforme a la Ley del Deporte». Sin embargo, confirma su participa «únicamente para proteger los derechos e intereses de los deportistas que desean representar a España».

Tres a favor y once en contra

Según fuentes consultadas, el presidente de la Española convocó recientemente una asamblea para abordar el tema de su posible renuncia a la Liga de Naciones, y la propuesta recibió tres votos a favor y once en contra. Cuestionado al respecto, Cazaubon señala que «a día de hoy no ha notificado a la FIPV su no participación». Si España renunciara a participar una vez inscrita, podría ser sancionada por la Internacional, como ocurrió el año pasado con Cuba, que se ausentó de la Liga de Naciones de trinquete.

El máximo responsable de la Internacional también destaca que «aunque algunos nos quieren llevar hacia los escritorios, es bastante bueno que hoy estemos dentro de una cancha».

Además, Xavier Cazaubon se muestra emocionado porque la FIPV regresa a Gernika 34 años después de aquel primer Campeonato del Mundo que ganaron Remen y Elorza, y destaca el trabajo realizado por el Gobierno Vasco, la Diputación y la Federación Vasca.