La última bala de Aspe

. Aspe ha dominado con puño de hierro el Parejas durante los últimos años adjudicándose 20 de las 25 txapelas de este siglo, las ... últimas ocho de forma consecutiva desde que en 2016 Aimar Olaizola y Mikel Urrutikoetxea dieran a Baiko, entonces Asegarce, su último título. Ese año fue precisamente el último también que la promotora eibarresa solo consiguió colar a un binomio en la liguilla de semifinales como le sucede ahora, donde Ezkurdia y Rezusta se han convertido en la última esperanza para seguir extendiendo su dominio.

«Para nada tenemos más presión. Yo no le hago caso a eso», afirma Joseba Ezkurdia. «En los últimos años estábamos muy mal acostumbrados. Todo salía muy bien, pero esta vez no ha sido así. Tanto Beñat como yo lo intentaremos hacer lo mejor posible, como hasta ahora, es decir, hacer buenos partidos, ser competitivos, serios y fuertes, pero no le damos vueltas a eso».

Su guardaespaldas cree que «presión tenemos todos los que estamos en la liguilla porque esta es una oportunidad muy buena de estar en una final. Lógicamente la empresa querrá que vayamos para adelante. Hubiera sido bueno para Aspe tener otra pareja, pero nosotros a lo nuestro».

A ambos les ha sorprendido relativamente que su empresa sólo haya podido colar a una pareja. «¿Sorpresa? Ha habido mucha igualdad. Aspe tuvo la oportunidad de meter a otra pareja hasta el último momento porque Peña y Albisu entraron por poco. Otros años Aspe ha metido más, este año es Baiko. Todos los años no son iguales», asegura Rezusta.

Ambos llegan a esta liguilla tras haber liderado la primera fase en la que sumaron diez triunfos en las catorce jornadas. No hace tanto eso no hubiera sorprendido, pero la inconsistencia que ha mostrado Ezkurdia en los últimos meses posibilitó que se formara este binomio que ha permitido al de Arbizu acercarse a su mejor versión. «Necesitaba un campeonato así porque los últimos campeonato no salieron como quería. Jugar con Beñat me ha dado mucha confianza. Estoy disfrutando mucho y el objetivo es seguir de esta forma».

Una pareja inédita

El delantero navarro reconoce que pese a que ha trabajado como siempre, «ha habido momentos en los que no me han salido las cosas como he querido y en ese sentido la ayuda de Beñat ha sido importante porque está jugando a un nivel muy alto y eso también me ayuda».

Que duda cabe que el de Bergara ha sido un apoyo tanto en lo personal como en lo deportivo: «Con Beñat es fácil llevarse bien y en la cancha me ayuda muchísimo», explica. «Me transmite mucha confianza y me cubre mucho frontón. Teníamos ganas de jugar juntos porque nunca habíamos jugado un campeonato oficial juntos . Nos hacía mucha ilusión y todo eso suma. Son pequeños detalles que al final son grandes».

Del partido del domingo ante Peña II y Albisu avisan: «Igual es el peor momento para jugar contra ellos», dice Ezkurdia. «Han sido la mejor pareja de la segunda vuelta y tienen esa confianza de ganar partidos importantes. Cuando el partido se les pone duro lo saben sacar adelante. Lo demostraron el otro día. A ver si les buscamos las cosquillas», remata Rezusta.