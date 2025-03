Solo una pareja ganadora en las dos primeras jornadas no ha jugado la final

Desde que Asegarce y Aspe instauraron en el Campeonato de Parejas la liguilla de semifinales en sustitución de las eliminatorias al mejor de tres partidos ... solo en una ocasión ha quedado fuera de la final la dupla ganadora de las dos primeras jornadas. En las otras diecisiete ediciones bajo esta fórmula han sido finalistas quienes llegaban líderes al tercer y último partido.

La excepción que confirma la regla ocurrió en 2018, hace siete años. Aimar Olaizola y Ander Imaz empezaron con un triunfo por 22-17 sobre Altuna III y Martija en el Atano III. Una semana después se deshicieron 22-19 de Elezkano II y Rezusta en el Labrit. Sin embargo, la combinación de resultados deparaba una situación similar a la de este año, ya que ninguna pareja tenía todavía garantizada la presencia en la final.

El delantero de Goizueta y el zaguero de Oiartzun cerraban la liguilla frente a Ezkurdia y Zabaleta en el Bizkaia de Bilbao con la necesidad de sumar 19 tantos, número alto, para certificar el pase. Se quedaron lejos. Cayeron por un contundente 7-22. En ese mismo choque, Ezkurdia y Zabaleta, quienes habían perdido en la primera jornada y requerían vencer 18-22 o con mayor renta, cumplieron con holgura su objetivo.

Olaizola II e Imaz no estaban eliminados aún. Conservaban la opción de que en el otro partido, disputado al día siguiente en el Ogueta de Vitoria, Elezkano II y Rezusta perdieran ante Altuna III y Martija. Los de Baiko mantuvieron la esperanza hasta el último instante, pero con 21 iguales el tanto cayó del lado del delantero de Zaratamo y del zaguero de Bergara.

Siete años después, Joseba Ezkurdia y Beñat Rezusta vuelven a estar en una tesitura similar, si bien entonces la vivieron desde los bandos que buscaban la remontada. Necesitan 16 tantos y no caben despistes. Veteranos, las han visto de todos los colores y están sobre aviso. Toca mantener la tensión, volver a ser una pareja sólida y saltar a la cancha el domingo en el Atano III como si estuviera en juego la victoria.

Campeones trece de diecisiete

Las estadísticas en torno a las liguillas de semifinales del Parejas ratifican el significado positivo de empezar con dos victorias. Diecisiete de las dieciocho parejas que han protagonizado ese arranque han logrado el pase a la final. Además, trece de las diecisiete se han proclamado campeonas a la postre.

Únicamente cuatro duplas se inclinaron en la final después de llegar líderes imbatidos al tercer y último compromiso: Laso-Imaz en 2023, Irribarria-Zabaleta en 2019, Olaizola II-Aretxabaleta en 2014 y Xala-Barriola en 2011.

Hace dos años, Unai Laso y Ander Imaz, con el billete para la final en el bolsillo, se saltaron el cierre de la liguilla por lesión y dejaron sus plazas a Artola y Eskiroz, suplentes, para recuperarlas en el partido definitivo. También llama la atención el caso de Xala y Barriola hace catorce ediciones. El zaguero de Leitza no estuvo presente en la final. Lesionado, no le concedieron aplazamiento en una época en la que no era extraño esperar un tiempo. Le sustituyó Beroiz como lugarteniente de Xala y cedieron 22-14 ante Olaizola II y Begino, que empezaron con una derrota en la jornada inaugural y ganaron los tres partidos siguientes para calarse las txapelas.

También hay seis parejas que han dominado la totalidad de la liguilla de semifinales, con tres puntos de tres posibles, y han prolongado ese dominio a la final. Componen ese grupo Peio Etxeberria-Zabaleta en 2024, Irribarria-Rezusta en 2017, Olaizola II-Urrutikoetxea en 2016, Xala-Zubieta en 2010, Irujo-Goñi III en 2009 y Xala-Eulate en 2007.

Llegar al último fin de semana de la liguilla con el pase asegurado da margen de maniobra. No es el caso este año. Queda todo por decidir y ni siquiera Peña II y Albisu están descartados.