«En estos partidos a veces te olvidas de lo más importante que es jugar bien»

Artola y Mariezkurrena II se jugarán el sábado en el Labrit ante Peña II y Albisu un posible puesto en la final del Parejas. ... Este martes han separado el material con el que jugarán, unas pelotas que han causado diferentes sensaciones en ambos binomios.

«El material es bueno, aunque todos sabemos que con el calor del sábado aquí dentro igual se comporta diferente. Pero no hemos tenido ninguna pega», ha confirmado Peña II. «Las suyas andan un poco más por arriba, las nuestras por abajo pero todas son pelotas buenas».

Para Mariezkurrena II «en el Labrit no suele haber mucha pelota. El fin de semana pasada no salimos demasiado contentos de la elección y hoy incluso me ha parecido que había algo menos que el otro día. Pero ya estamos acostumbrados a esto y si le damos más vueltas es una comedura más de cabeza. Pensamos que para todos son iguales y que contra estos habrá que estar una hora y veinte si queremos llegar a veintidós».

Para el zaguero de Berriozar es importante el hecho de que «dependemos de nosotros. Eso es clave e importantísimo » y pese a la derrota ante Ezkurdia y Rezusta ratifica que «estamos con buenas sensaciones y estamos bien de juego».

Iñaki Artola reconoce cierto cosquilleo ante lo trascendental de la cita y por eso da mucha importancia a algo tan sencillo y tan difícil como «jugar bien». Cree que «en estos días tan importantes es peligroso pensar en ganar el punto como sea porque te olvidas de lo más importante que es jugar bien. Tenemos que preparar el partido lo más tranquilo que se pueda y salir concentrados».

En sus rivales, Peña II tiene claro para poder ganar el partido que «no podemos dejar pelota servida a ninguno de los dos porque pegan mucho, así que tendremos que buscar velocidad. Es un partido durísimo pero estamos preparados para sufrir y para poder ganar»

Albisu hace autorcrítica y reconoce que no han estado a su nivel: «Cuando teníamos que disfrutar del premio nos está costanto, no hemos dado lo nuestro y hemos perdido los dos partidos de la liguilla. Teníamos tres partidos bonitos y complicados, queríamos disfrutar y por mala suerte o por lo que sea no hemos dado lo nuestro y no hemos sumado. A ver si quitamos esas malas sensaciones».

El zaguero de Ataun vaticina «un partido duro» porque «ellos cargan mucho al zaguero, pero intentaremos que estñen incómodos y que seamos nosotros los que pongamos el ritmo del partido».