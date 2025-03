Jon Mariezkurrena: «Si consigo llegar a la final será un gran premio para mí y para los de mi alrededor»

Es desde hace un tiempo uno de esos pelotaris consolidados en la élite. Zaguero de imponente pegada y cada año más regular, Jon Mariezkurrena afronta ... esta tarde en el Labrit uno de los partidos más trascendentales de su carrera desde que en julio de 2018 pasara a profesionales debutando precisamente en el escenario en el que hoy puede alcanzar su primera final en un gran campeonato. Para conseguirlo, él y Artola deben derrotar a Peña II y Albisu, precisamente el binomio que en 2021, cuando formaba pareja con Altuna III, le cerró la puerta de la pelea por las txapelas al derrotarles en el Bizkaia.

«Estoy bastante tranquilo», manifiesta Mariezkurrena. «Los años que llevo me han dado esa experiencia», añade el de Berriozar que ha disputado tres de las cuatro últimas liguillas de semifinales. «He estado unos cuantos años en semifinales pero siempre ha pasado algo», recuerda. «Si no han sido las manos, ha sido otra lesión y si no llegar con poca frescura. Por una cosa o por otra no he dado la talla en prácticamente ninguna liguilla de semifinales».

Efectivamente las lesiones han sido su caballo de batalla. En 2023, formando pareja con Jon Ander Peña, la mano derecha le trajo por la calle de la amargura en la primera fase, lo que les llevó a disputar un playoff con dos partidos que hicieron mella en la liguilla.

Peor fue lo del año pasado. Junto a Jaka dominaron la primer fase al ganar once de los catorce partidos. Sin embargo, cayeron en el Labrit ante Artola e Imaz en la primera jornada (22-13) y, en la segunda, cuando se jugaban su ser o no ser, su mano derecha terminó destrozada y volvieron a caer ante Altuna III y Martija (22-13)despidiéndose de la final. «Ahora mismo es como si tuviera ocho cuchillos clavados en la mano derecha», dijo entonces un Mariezkurrena que estuvo dos meses de baja.

Ahora todo parece distinto. Su rendimiento está siendo sobresaliente y su estado físico es óptimo. «Creo que estoy en un buen momento de juego. Las manos me están respetando y el sábado –por hoy– saldremos a tope», afirma con confianza.

Después de casi siete años como profesional y tras acariciar la final en varias ocasiones, espera que los nervios no le jueguen una mala pasada: «Siempre hay ese nerviosismo, pero no hay ansiedad», afirma. «Más que ansiedad son ganas de dar lo tuyo y por fin llegar a esa final. Otros años he notado más esa ansiedad e incluso los de mi alrededor están más ansiosos. Yo llevo años trabajando estas situaciones para no crear esa ansiedad y ahora mismo voy partido a partido», explica. «El sábado intentaré darlo todo y si conseguimos ganar será un gran premio para mí y para los de mi alrededor».

Para Artola no sería su primera final. O sí. Logró su clasificación para disputar la del Manomanista de 2021, pero una lesión en el músculo dorsal derecho le impidió jugarla, siendo sustituido por Rezusta. Así que, de alguna forma, también jugaría su primer partido por las txapelas: «Llegamos bien y la eliminatoria está en nuestras manos. Estamos con mucha motivación. Llegar a la final sería la leche. Jon y yo ya llevamos muchos años en esto y nunca hemos llegado a una. Es difícil porque hay muchas parejas que juegan mucho y es el objetivo de todos. Pero al menos llegamos a esta última jornada estando bastante bien, motivados y sin muchas molestias. Más no se puede pedir».

Tienen dos balas para conseguirlo. El triunfo ante Peña II y Albisu les clasifica automáticamente. Pero si pierden tienen una segunda oportunidad ya que si hacen 15 tantos se clasificarían siempre y cuando mañana perdieran Laso e Iztueta ante Ezkurdia y Rezusta.

A Peña II-Albisu solo les vale ganar por 22-14 o más y esperar a que Ezkurdia y Rezusta ganen.