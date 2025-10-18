Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marc Márquez, durante un GP con su Ducati. Afp
Análisis

¿El principio del fin de la era Ducati?

La fábrica italiana, que ha dominado con mano de hierro el Mundial de MotoGP los últimos años ve cómo sus rivales cada vez están más cerca gracias a un sistema de concesiones que beneficia a las marcas menos competitivas

Jesús Gutiérrez

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:39

Comenta

El pasado sábado Ducati puso fin a dos rachas estratosféricas que dejaban claro el potencial de sus monturas en el actual campeonato. En la calificación, ... Fabio Quartararo (Yamaha) se hizo con la pole, por delante de Marco Bezzecchi (Aprilia) y Jack Miller (Yamaha), que completaron la primera fila. La mejor Ducati fue la de Fabio di Giannantonio, quinto, poniendo fin a casi cinco años y 98 grandes premios seguidos (concretamente desde la última carrera del año 2020) en los que siempre había habido una Ducati en la primera fila.

