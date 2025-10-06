Murcia, una potencia en ciernes en MotoGP

Sesenta kilómetros separan La Ñora de Mazarrón, las dos poblaciones que ayer estuvieron representadas en los dos escalones más altos del podio de la clase ... reina del motociclismo. El día que Fermín Aldeguer dio a Murcia su primer triunfo en MotoGP, estuvo escoltado por Pedro Acosta, el piloto que en 2021 logró el primer título mundial para una tierra que en los últimos años se ha consolidado como una gran potencia del motociclismo.

«Estoy muy contento por la región, muy contento por Fermín. Al final esto para la región es muy bueno, que siga viniendo gente, que siga habiendo caras conocidas por Murcia, que hace un tiempo nadie nos venía a visitar y ahora está lleno de turistas. Esto nos hace bien a todos», comentaba Acosta con su habitual tono desenfadado, pero consciente de la importancia histórica que tenía ese doblete en MotoGP.

El Tiburón de Mazarrón parecía el señalado para dar al motociclismo murciano su primer triunfo en MotoGP. Su fulgurante estreno en el Mundial, ganando el título de Moto3 a la primera y el de Moto2 a la segunda, puso sobre sus hombros todas las etiquetas posibles: desde niño prodigio al nuevo Márquez. En su debut en MotoGP el año pasado ya subió al podio en varias ocasiones con la KTM, algo que ha repetido este curso, pero se le sigue resistiendo la victoria. Aunque, a sus 21 años y habiéndola rozado ya en más de una ocasión, es cuestión de tiempo que ésta llegue.

Con un año menos, Fermín Aldeguer ha aterrizado esta temporada en MotoGP, sin un palmarés tan pomposo como su paisano, pero con un potencial inmenso. Así al menos lo vieron en Ducati cuando le hicieron un contrato directo con la fábrica y le colocaron en la estructura privada del Gresini Racing, junto a Álex Márquez. Y sus resultados les han dado la razón porque han ido quemando etapas en MotoGP a pasos agigantados hasta llegar a Indonesia, donde se ha graduado.

Segundo en parrilla, segundo en el sprint donde se le escapó el triunfo en la última vuelta, y victoria autoritaria en carrera, convirtiéndose en el primer rookie que vence una carrera desde que lo lograse Jorge Martín en 2021, y en el segundo piloto más joven de la historia de la clase reina (20 años y 183 días) en ganar un GP, por detrás de Marc Márquez. Solo hay que ver los nombres con los que se compara al de La Ñora, los dos últimos campeones de MotoGP, para poner en perspectiva su hazaña del pasado domingo.

Acosta, Aldeguer y lo que viene

Históricamente, y al margen Ángel Nieto, zamorano de Vallecas, la mayor parte de los campeones españoles nacían en las comunidades de Cataluña, Valencia y Baleares. Desde pioneros como Tormo, Aspar, Pons o Crivillé, a los más recientes como los Pedrosa, Lorenzo, Márquez o Mir. El Mediterráneo siempre ha sido el epicentro del motociclismo patrio, pero todo pasaba al norte de la Región de Murcia.

Pilotos como Manuel Hernández (padre e hijo) o José David de Gea ya habían paseado la bandera carmesí en el Mundial entre finales del siglo XX e inicios del XXI, y más recientemente Juanfran Guevara o Ana Carrasco. La de Ceheguín corrió varios años en Moto3 sin muchos resultados, pero hizo historia al ganar el Mundial de Supersport 300 en 2018 el año pasado conquistó el primer Mundial femenino.

La fulminante aparición de Pedro Acosta en 2021 inició el reciente boom de pilotos murcianos, al que se sumó primero Aldeguer y que este año ha duplicado su presencia con dos representantes más: Álvaro Carpe (18 años) y Máximo Quiles (17 años), dos de las perlas del Mundial de Moto3, que ya saben lo que es ganar en el caso de Quiles (piloto apadrinado por Marc Márquez) y estar en el podio en el caso de Carpe, que lo hizo en su primer GP en Tailandia. Y en los campeonatos de formación hay otros jóvenes de la región que ya están llamando a las puertas del Mundial como Juanfran Risueño (17 años), Carlos Cano (15 años) o Álvaro Lucas (14 años).

El doblete de Indonesia demuestra que Acosta y Aldeguer son ya una realidad en la élite de las dos ruedas y la punta de lanza de una generación murciana cuyo techo está todavía por descubrir. Por juventud, talento y cantidad debería dar muchas alegrías a una región que los últimos años ha sacado deportistas de renombre mundial como Alejandro Valverde o Carlos Alcaraz, y que ahora también está de moda en MotoGP.