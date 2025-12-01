Última semana de sufrimiento para Alonso El asturiano confesó de manera muy explícita que el AMR25 es una auténtica pesadilla de la que ya está empezando a despertar.

Mirando los resultados puros, no se puede decir que el Gran Premio de Catar haya sido negativo para Fernando Alonso. Los seis puntos logrados en la carrera sprint más los dos que sumó por la mínima en la carrera, son el segundo mejor fin de semana del año y le permiten optar con firmes opciones a la décima posición del Mundial de Fórmula 1, que tiene a solo tres puntos. Alonso llegará a Abu Dabi, tierra de infausto recuerdo por lo ocurrido en 2010 -ni olvido, ni perdón-, con 48 puntos por 51 de Isaac Hadjar, lo que ya es un objetivo para tener en el punto de mira de cara a la última y ansiada despedida de esta temporada 2025.

Ya lo decía Alonso después de la carrera de Losail: el AMR25 es un coche de pesadilla. Lleva toda la temporada peleándose con él, y no ha encontrado en ningún momento acomodo al mismo. No es casual que los viernes sea cuando más rendimiento puede obtener, ya que ahí no necesita cumplir de manera estricta con la limitación de altura y la flexibilidad -esa palabra que tan de cabeza ha traído a McLaren en esta recta final-, sino que pueden explotar las escasísimas virtudes que ha tenido… aunque no sirve de nada. Alonso ha comprobado fin de semana sí, fin de semana también que las expectativas son como abrir una botella de gaseosa: mucha espuma al principio, pero al final queda en nada.

La situación ha llegado a ser tan desesperada que Alonso, que de supersticiones sabe un poco, ha llegado a plantear que el coche no es que sea malo, sino que está maldito. Que no es que un tuerto le haya mirado mal -aunque Helmut Marko, el asesor de Red Bull, no es que le haya dedicado su mejor mirada-, sino que es una cuestión de 'meigas'. Que nadie cree en ellas, pero haberlas, haylas.

«Iba tranquilo, la verdad es que tampoco iba empujando al 100%, pero este coche tiene desconexiones, no sé cómo llamarlas, un poco paranormales, hay un espíritu dentro del coche. Entonces ayer de repente perdí el tren anterior durante tres o cuatro curvas, en una me salí a la gravilla de repente girando el volante a tope, era como si no tuviese ruedas delanteras», explicaba Alonso sobre el absurdo trompo en el que perdió dos posiciones de golpe. Posiblemente se agarre a las teorías mistéricas para darle un poco de humor al asunto, porque es mucho más probable que el AMR25 simplemente sea lo que parece: un mal monoplaza que les ha lastrado demasiado. «No ha sido un año para recordar», se resignaba Alonso.

No habrá una carrera en este 2025 que se recuerde en el que ese Tractor Martin no se haya ganado el apelativo. No es lo esperado, ni lo deseado, pero lo bueno es que se dieron cuenta pronto. No se ha trabajado en este monoplaza fallido desde hace meses, lo que invita a cierto optimismo de cara a lo que viene.

El 9 de febrero, el niño de Newey y Alonso

Fernando Alonso ha sido noticia estos días por ese rumor, que nadie ha desmentido ni confirmado, de que el asturiano va a ser padre con su actual pareja, Melissa Jiménez. El piloto asturiano sabe que le queda mucho más pasado que futuro en la Fórmula 1 y las prioridades son y deben ser otras.

Pero hasta que llegue ese feliz momento, si es que llega, tendrá otra ilusión que le enciende los ojos: el AMR26. Adrian Newey, el diseñador de la máquina y a partir de enero el jefe plenipotenciario de la escudería de Silverstone, lleva encerrado en la flamante sede del equipo desde que se mudó oficialmente al equipo en abril de 2026. Habrá que ver si luego todas las piezas encajan: el diseño de Newey, la nueva normativa, el estado de forma de un Fernando Alonso de 45 años y el motor Honda. Si todo sale bien, quizá Alonso consiga ese esquivo tercer Mundial en 2026 antes de colgar, esta vez de manera definitiva, los enseres para ser padre.

El equipo Aston Martin también está deseando enseñar su nueva apuesta. El 9 de febrero de 2026 es la fecha elegida para ello, tal y como confirmaron este lunes, lo que supone ya la primera jornada marcada a fuego de Alonso para el próximo año. Quizá a partir de ahora deje de tener pesadillas por lo que ha pasado y empiece a tener sueño por lo que pasará.