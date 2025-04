«Mi sensación es como estar de luto, me va a faltar parte de mi vida»

Tras 150 partidos en el Ampo Ordizia, jugar en el Top-14 francés y ser uno de los mejores internacionales con España, Julen Goia (Idiazabal, ... 1991) y sus 19 años en el rugby han decido poner punto final a su carrera. Dice sentirse «tranquilo y en paz» después de la decisión. Comienza otro partido para él.

– ¿Cómo se siente?

– Todavía no he desconectado de todo. El martes tuvimos reunión de cierre de temporada, la semana que viene tenemos un entrenamiento bastante lúdico y bueno, una cena de equipo y ahí ya sí que se acaba todo. Oficialmente hasta el 31 de mayo estoy bajo contrato con la Ampo Ordizia. Creo que es una sensación como de luto. Igual son palabras mayores, no sé, te haces la idea de que te va a faltar pues parte de tu vida, lo que ha sido durante 19 años.

El mejor momento «Hice el primer ensayo de la historia de España jugando las World Series de Seven en Nueva Zelanda contra los All Blacks»

– Más de la mitad de su vida...

– Tenía 16 años cuando debuté en Primera, cuatro años en Francia, bueno, unas cuantas vueltas al mundo. La verdad es que algún periodista me recordaba 'has sido máximo anotador de la Liga Heineken, has sido mejor jugador en 2012 de la Liga, has hecho trece campeonatos de Europa' y digo, uy, ¿todo eso he hecho yo? Una Copa del Mundo de Seven en Moscú... Y ahora que se termina todo la verdad es que uno no se acuerda de ello. Supongo que con el tiempo se va asimilando. Pero la verdad es que estoy en paz, estoy muy tranquilo y en paz. Sobre todo tenía una cosa clara, que no quería que el deporte me dejara a mí, tener una lesión o andar arrastrándome; eso sí que no quería.

– Es que además en su disciplina las lesiones son más que habituales.

– Sí, es el pan de cada día. Siempre he dicho que entre semana pasamos por chapa y pintura, te vas poniendo lo mejor posible y el fin de semana te vuelves a pegar otros castañazos y te vuelve a temblar otra cosa del cuerpo. Es parte de nuestro trabajo, de nuestro deporte y lo hacemos con gusto, pero sí es verdad que al final te haces una especie de 'superhombre' y eso es una realidad. Cuando ves en el vestuario cómo se venda la gente antes de los partidos y demás, gente con esguinces, gente con golpes... Una persona normal seguramente se pasaría tres meses de baja.

– ¿Qué va a hacer ahora que ya se ha retirado? Algo que tuviera prohibido o que no tenía tiempo para hacer....

– Me encantan los coches. Mi casa siempre ha sido casa de gasolina, de motos, coches y bueno, tenemos alguna joyita por ahí que la está medio preparando mi padre, un Mitsubishi Lancer Evo 9. Es un coche bastante chulo. Y bueno, mientras me permitan las hijas, me gustaría disfrutar, coger el coche y darme una vuelta por las rutas de aquí, que no hay que irse muy lejos, hacia Amezketa, Zaldibia, la zona de Lazkao y todo esto que es precioso. Comer un plato combinado y volver a casa para mí es la leche. Tener un fin de semana libre, para poder hacer eso, ya es un lujo.

– Coches, campeón de atletismo, tres cuartos en rugby... ¡su vida va de la mano con la velocidad!

– Yo soy eso, todo rápido, la verdad que sí. Mi punto fuerte siempre ha sido la velocidad, siempre intentaba escaparme de la mayoría de los jugadores posibles. El contacto es parte del deporte y siempre nos damos lechazos, pero bueno, intento esquivar, intento correr lo más rápido posible.

Tiempo «Lo quiero dedicar a mi familia, ha sido mucho tiempo fuera, de hecho me enteré que iba a ser aita estando en Uruguay»

– ¿Ha tenido claro que era el momento de decir 'agur'?

– Ya tengo dos hijas, la mayor de cuatro años y la pequeña hace dos en septiembre y, a finales de junio van a nacer las dos gemelas. Entonces ya cuatro txikitinas en casa, pues bueno, la razón de la retirada, al final es esa.

– ¿Se hace muy duro los viajes y partidos lejos de casa?

– Es que todo el tiempo que no pase con ellas no va a volver. Por ejemplo, del primer embarazo, me entero estando en Uruguay, jugando la ventana de verano con selección española. Me llama mi mujer y me dice que está embarazada y, ostras, estoy a trece mil kilómetros. Entonces, bueno, sí que te da un poquito de pena, ¿no? O por ejemplo las niñas van a la ikastola y el fin de semana toca en Barcelona, en Valladolid o donde sea y dices, joder, pues todo ese tiempo no vuelve.

– Va a tener más trabajo que sacar el balón jugado a la mano...

– Mucho más y más difícil. Pero bueno, ahí también he sido rápido. Tengo 33 años y ya tengo aquí una familia súper numerosa,

– ¿Cómo deja el Ampo Ordizia?

– A ver. Desde que ascendió a División de Honor ha sido un poco cíclico. Hay momentos mejores, momentos peores, fichajes que se van, retiros generacionales... Eso en un club como el Ordizia, de cantera, cuando la generación mayor se va, se retiran tres, cuatro jugadores de golpe, cuesta, y eso ha sido así y es una realidad. Yo he vivido un par de cambios generacionales, con Xabi Lerma, Joanes... Eran una institución del club y cuando no están hay como una especia de vacío. Por otro lado somos el único equipo en División de Honor de toda Euskal Herria y tiene mucho mérito. Y luego hay otro aspecto.

– Siga, por favor.

– Es el tema económico. La pequeña deuda que nos hizo el Covid. Por suerte ya se ha saldado y económicamente el club vuelve a estar como estaba antes. Creo que habrá que replantear un poco el proyecto deportivo a un periodo de tiempo a dos, tres, cuatro años, y en función de eso, seguir construyendo.

– ¿Ha cerrado ya la persiana por completo o va a seguir vinculado con el club?

– Justo hace tres meses, terminé el título CS de entrenador. Eso ya lo tengo hecho. Ahora sí que les he pedido, no sé, un año o año y medio, o dos años para poder estar en casa. Coger un poco de aire porque quieras o no han sido muchísimos años compitiendo, y eso mentalmente también te desgasta mucho. Un año de tranquilidad, aunque estoy trabajando ya como profesor, que es lo que estudié yo. El club me ha ayudado bastante en eso, la verdad, y tengo que agradecerles que haya podido desempeñar de profesor en un barnetegi, aquí en Lazkao.

– Qué riqueza debe tener usted que ha tenido compañeros de todas las partes del Mundo...

– Sí, sí. El martes en la despedida, les di una pequeña charlita de un psicólogo deportivo que tuve yo en Biarritz, Ramos. Monsieur Ramos le llamábamos, que ahora es justo el preparador mental, así le llaman ellos, de la selección francesa. Les conté que he compartido vestuario con Ian Balshock, 40 internacionalidades con Inglaterra; con Dimitri Yashvili, 80 internacionalidades con Francia; Imanol Harinordoquy, otras 80 internacionalidades... No sé, Bryan Evans, que tenía 10 partidos con los All Blacks o con gentes de la selección de Tonga. Creo que he jugado con gente de absolutamente todas las nacionalidades.

– Es difícil en una carrera tan larga y prolífica, pero ¿cuál es su mayor hito?

– Una cosa que me quedó bastante marcada fue en las World Series de Seven que hicimos en Nueva Zelanda. Competimos en Wellington y el primer partido fue contra los All Blacks. El primer ensayo lo metí yo y fue el primer ensayo que metía España en Nueva Zelanda, jugando allí, en toda la historia.

– ¿Hay algún partido que le hubiera gustado jugar por encima de todos?

– He estado dos veces en Nueva Zelanda. Una grabando el documental de Movistar de la muerte de Kawa Leauma y la otra, la que he contado. Para mí es un país que me enamoró.Entonces, me hubiese gustado jugar un partido allí, con la gente de allí, entre neozelandeses. La verdad que eso hubiera estado súper chulo

– ¿Cuando estuvo en el Biarritz Olympique fue su momento de mayor nivel?

– Sí. El Top-14 es la mejor liga. La verdad es que está lleno de súper estrellas y cuando pude jugar algunos partidos, miraba a la izquierda y a la derecha y decía, 'Julen, estos son los que veías en la tele y ahora de repente estoy en el vestuario con ellos'. Físicamente estaba muy bien, era joven y estaba como una moto. Esos han sido los mejores años.

– ¿Salud del rugby guipuzcoano?

– Yo creo que hay mucho potencial aquí. Lo bueno y lo malo que tenemos para el rugby en este caso es que la cartelera es muy amplia. Hay muchísimos deportes, diferentes en Gipuzkoa. Vas a Ordizia y tienes softball, natación, rugby, atletismo o fútbol, por ejemplo. El número de fichas o de jóvenes que juegan al rugby tampoco es súper elevado pero hay muchos clubes como el Hernani, el Ordizia, que están haciendo bastante bien el trabajo de abajo y eso dentro de unos años yo creo que dará sus frutos. Hay jugadores de Euskadi en equipos franceses y seguro que nos dan muchas alegrías.