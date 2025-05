Alejandra Aygües encabeza el ranking de pádel en Gipuzkoa, es la número uno. Un reconocimiento que para la donostiarra supone «una motivación extra que te ... hace seguir queriendo competir». Estudia psicología a la vez que trabaja como entrenadora y directora deportiva del Zayas Pádel Club, y en un futuro desea compaginar ambos mundos como psicóloga deportiva. Cambió la raqueta de tenis por la pala de pádel y ha terminado haciendo de su pasión su profesión.

– Está siendo un año brillante para usted.

– Este año la verdad que he cumplido muchos de los objetivos que me había propuesto a lo largo de mi carrera deportiva. He quedado la número 1 de Gipuzkoa y he ganado con mi compañera Sandra Enjuto, que gracias a ella he podido llegar a donde estoy porque me ha acompañado en casi todos los torneos. Gracias a ella también estoy ahora en el número uno, aunque no es lo más importante para mi.

– ¿Cómo de importante ha sido para usted formar parte de la selección vasca?

– Es algo que me hace mucha ilusión y que he conseguido este año. Es algo muy bonito porque se seleccionan las doce mejores jugadoras del País Vasco y luego se hace un torneo muy bonito, el Campeonato de España Autonómico, que se hace para jugar contra el resto de provincias a nivel nacional.

– Entiendo que sus próximos retos deportivos tienen que ver con ello.

– ¡Claro! Este año mi reto es mantener mi puesto en la selección, eso es lo que más ilusión me hace porque es algo muy bonito. Las posibilidades van según los resultados deportivos, según cómo está cada jugadora. Nos motiva mucho y estamos siempre al tanto de a ver quién puede estar cada año. Algo que me he propuesto también este año es aprender a disfrutar un poco más. Soy muy autoexigente y a veces sufro mucho, entonces quiero aprender a disfrutar un poco más de la competición, más de cara a un objetivo emocional y de bienestar psicológico.

– Además, es la directora deportiva del Zayas Pádel.

– Sí, aquí tiene mucho que ver Alfonso Zayas. Él es mi entrenador, el fundador del club deportivo. Trabajo como profesora actualmente de pádel y también ayudo con la gestión. Tengo la suerte ahora mismo de vivir de mi hobby aunque no sea el trabajo de mis sueños. Es algo que además se me da bien y lo hago contenta. Pero me gustaría dedicarme a otra cosa, estoy estudiando psicología, y quiero además enfocarlo al deporte. Me gustaría ser psicóloga deportiva y poder combinar el trabajo con la competición.

– ¿Qué tiene el pádel que engancha tanto sin importar el nivel?

– Es una satisfacción personal. Yo desde pequeña siempre he tenido mucho carácter y muchas ganas de competir. Es una forma de conocerte a ti misma, a tratar con compañeras y con las contrarias. A nivel ocio y disfrute está creciendo mucho y también me gusta promover el pádel femenino. Muchas chicas igual no se atreven o piensan que no están al nivel y no hay que ser la mejor en lo que haces, sino tener un poco de valor y animarte a probar. No tienes que ser buenísima ni llevar mogollón de años para empezar a competir. Quiero animar a más mujeres a que prueben el pádel. Que no tengan miedo, que es una experiencia muy bonita, se lo recomiendo.

– Se está poniendo de moda también para conocer gente.

– Sí, es una forma también de hacer amigos, de ampliar tu círculo, incluso se ha puesto muy de moda el ir a jugar con gente a nivel ocio, que ni conoces con la que quedas según tu nivel a través de una aplicación. La gente está haciendo planes que giran en torno al pádel.

– Da la sensación de ser uno de los deportes más igualitarios.

– En cuanto a la igualdad estoy muy contenta, sobre todo me gustaría felicitar a la federación, porque siempre ha puesto las dos categorías al mismo nivel. En otros deportes, por desgracia no es así. También por el número de jugadoras, pero a pesar de que sean muchas menos las jugadoras que compiten a nivel de premios, de dar visibilidad, de apoyo, en ese aspecto estamos orgullosas de poder decir eso, que se nos da el valor que merecemos.