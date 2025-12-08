Las notas de la semana

El británico ha roto el dominio de Max Verstappen en la Fórmula Uno, ganador del Mundial en los últimos cuatro años. Norris, de 26 años, ... cumple siete temporadas en la F1. El futuro está en sus manos.

Ioseba Munarriz 2

El patrón de la trainera de Hondarribia, Ioseba Munarriz, ha anunciado que seguirá en la popa de la Ama Guadalupekoa, cumpliendo así su vigésimo quinta temporada consecutiva. Suma más de quinientas regatas.

Unai Emery 2

Ha hecho del Aston Villa un equipo candidato a pelear por la Premier. Su victoria el sábado ante el Arsenal le ha situado a tres puntos del equipo de Mikel Arteta. El Aston Villa ha ganado nueve de los últimos diez partidos.

Real 0

No es de recibo la imagen ofrecida por el equipo en Vitoria. Se puede perder porque el rival ha sido mejor pero no porque se le han puesto todas las facilidades del mundo como dijo Sergio regalando una parte.