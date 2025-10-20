Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sarajevoko Europako Txapelketa

Naiara Rodriguezek brontzezko domina irabazi du

Gurpildun aulkiko saskibaloiko jokalariak diploma paralinpikoa bereganatu zuen jada 2024ko Pariseko Jokoetan

I. M.

Astelehena, 20 urria 2025, 12:23

Comenta

Naiara Rodriguezek, Gurpildun aulkiko saskibaloiko jokalariak, brontzezko domina irabazi du Sarajevoko Europako Txapelketan (Bosnia-Herzegovina), Alemaniari 66-55 irabazita. Multzoen fasean germaniarren aurka galdu eta hiru egunera, Victor Ramosek zuzentzen duen taldeak mendekua hartu du, irabazteko eta hirugarren aldiz podium kontinentalera igotzeko, Madril 2021 eta Rotterdam 2023ko brontzeen ostean. Rodriguezen bigarren saria da, diploma paralinpikoa bereganatu baitzuen jada 2024ko Pariseko Jokoetan

Jokalariek, tartean Beatriz Zudaire nafarrak, partida oso serioa jokatu dute, eta beti aurretik joan dira markagailuan, atsedenaldian hamar puntuko aldea izatera iritsiz, nahiz eta errenta hori lau puntura jaitsi den hirugarren laurdenaren amaieran.

Azken hamar minutuetan, Beatriz Zudairek eta Isabel Lopezek gidatu dute taldea, (20 eta 25 punturekin amaitu dute, hurrenez hurren) eta ez diote aukerarik eman Alemaniari egoerari buelta emateko.

Duela urtebete pasatxo Pariseko Joko Paralinpikoetan parte hartu zuten hamar jokalarietatik bederatzik Europako Txapelketarako deialdian errepikatu dute: Lourdes Ortega, Isa López, Sara Revuelta, Vicky Pérez, Sonia Ruiz, Vicky Vilariño, Bea Zudaire, Naiara Rodríguez eta Paola Sindy Ramos. Lara Arenós, Eva Sebastián Lázaro eta Lucía Ramo hasiberriak gehitu zaizkie.

Brontzezko dominarekin eta Europako Txapelketan lortutako hirugarren postu honekin, taldeak 2026ko Kanadako Munduko Txapelketarako sailkapen-errepeskarako edo bigarren aukerarako txartela lortu du.

Te puede interesar

