Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uco Lastra. Javier Cotera

Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo

Es el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en Santander y en su barrio, Cueto.

Aser Falagán

Santander

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:40

El campeón del mundo Uco Lastra (Santander, 12 de agosto de 1951-24 de septiembre de 2025) ha fallecido hoy martes, 23 de septiembre. Con su muerte, que ha causado conmoción en el deporte y, en general en toda la sociedad cántabra, se van el único campeón mundial de boxeo montañés y una figura muy arraigada tanto en su ciudad como, más en concreto, en Cueto.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares
  3. 3

    «Vaya susto me llevé cuando vi que el saldo de mi Mugi era de -23.000 euros»
  4. 4

    Un guipuzcoano pleitea por la herencia de 14 millones de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5

    La Ertzaintza cree que los agresores y la víctima del apuñalamiento mortal de Bilbao «no se conocían»
  6. 6 Confirman la presencia de restos de sustancias químicas antiadherentes en la sangre de los niños de Gipuzkoa
  7. 7 El templo de los pintxos de San Sebastián que cumple 75 años y empezó como casa de comidas
  8. 8 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  9. 9 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  10. 10 Almodóvar, Bardem, Penélope Cruz o Belén Rueda, entre los apoyos a la manifestación en Donostia contra el genocidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo

Muere Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo