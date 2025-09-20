Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Pérez cruza la meta en el estadio nacional de Japón. Reuters

María Pérez empata con Carl Lewis, Bolt y Farah

La marchadora granadina se convierte en la primera atleta de la historia que emula un bicampeonato en dos Mundiales consecutivos

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:20

María Pérez revalidó su bicampeonato mundial en los 20 y los 35 kilómetros marcha de Budapest a Tokio y se convirtió en la primera mujer ... en la historia del atletismo en conseguirlo. Apenas lo habían conseguido hasta ahora Carl Lewis en 100 metros lisos y longitud en 1983 y 1987 -no de forma consecutiva- y Usain Bolt y Mo Farah en 100 y 200 y 5.000 y 10.000, respectivamente, en 2013 y 2015. Únicamente el maratoniano Abel Antón lo había logrado a nivel nacional sin doblar pruebas de 1997 a 1999. En el entorno de María Pérez se barrunta ya la probabilidad de que, este año sí, sea el del Premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  3. 3 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  4. 4 Cierra la emblemática tienda de Vinos Ezeiza: «No hay nadie de la familia que quiera ocuparse de la tienda»
  5. 5

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  6. 6 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  7. 7

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  8. 8 Detenido un hombre en Donostia por una presunta agresión sexual a una mujer a la que conoció por redes
  9. 9

    Con tanto error grosero no se puede competir
  10. 10

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco María Pérez empata con Carl Lewis, Bolt y Farah

María Pérez empata con Carl Lewis, Bolt y Farah