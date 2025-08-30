El mar será el protagonista mañana en la Travesía a nado Vuelta a la Isla

La Bahía de La Concha volverá a convertirse mañana en el escenario de la natación popular donostiarra con la celebración de la XXVI edición de ... la Travesía Vuelta a la Isla, una de las citas deportivas más emblemáticas de Gipuzkoa. Un año más la organizará el Club Atlético San Sebastián.

La jornada arrancará con la prueba de los más pequeños desde La Concha a las 10.30 horas. Recorrerán 600 metros, en los que no saldrán de la Bahía, a diferencia de los adultos. A las 11.00 horas les llegará el turno de salir a los que afronten el recorrido de aproximadamente 3.000 metros que, como indica el nombre de la prueba, consta en dar la vuelta a la isla Santa Clara, saliendo y llegando a la playa de La Concha.

En esta edición, la previsión meteorológica apunta a mar agitado y olas que podrían superar el metro y medio de altura, lo que exigirá un esfuerzo adicional a los nadadores. En caso de no poderse realizar el recorrido tradicional, la organización ha planeado un recorrido alternativo en el que los nadadores no saldrán de la Bahía, con el mismo encanto y sin riesgo.

La cita reunirá a 400 participantes, tanto federados como aficionados. Entre los aspirantes al triunfo masculino se encuentran: Luis Goñi, Mikel Iriondo y Ioseba Mateos. En la categoría femenina, parte como principal favorita la ganadora del año pasado, Lide Marquet.