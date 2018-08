Caza y pesca Vía libre a la caza menor con la media veda La codorniz podrá cazarse a partir del miércoles con la apertura de la media veda. / DV DON JULIO Viernes, 10 agosto 2018, 07:04

El miércoles dará comienzo en la mayor parte del estado una nueva temporada de caza menor, con la apertura de la media veda. Pese a haber sido un año especialmente lluvioso, lo que en otros tiempos habría deparado un buen año de codornices, parece que no abundan por nuestros campos, por lo que se espera un comienzo muy flojo. Como ya viene siendo habitual, son mucho mejores las noticias relativas a la paloma torcaz, en clara expansión en muchas autonomías y que a buen seguro darán grandes alegrías a los aficionados a esta especie.

Dada la disparidad normativa que afecta a la caza en los diferentes territorios, vamos a tratar de dar un pequeño repaso a las aperturas de los próximos días:

Aragón: del 12 de agosto al 16 de septiembre. Especies: codorniz, paloma torcaz, urraca, ánade real y zorro. Palomas zuritas y bravías, del 11 al 16 de septiembre. Tórtola común, del 21 de agosto al 16 de septiembre, con un cupo de ocho ejemplares.

Araba: del 15 de agosto al 9 de septiembre, jueves, sábados, domingos y festivos. Especies: codorniz común, conejo, corneja negra, palomas bravía, torcaz y zurita, tórtola europea, urraca y zorro. Se establece un cupo de capturas de tres tórtolas europeas por persona y día.

Castilla y León: del 15 de agosto al 16 de septiembre. Días hábiles para la caza en todas las provincias: 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, y 30 de agosto más 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 y 16 de septiembre. Especies: codorniz, tórtola común, paloma torcaz, paloma bravía, urraca, corneja y zorro. La paloma torcaz, paloma bravía y la tórtola común retrasan el comienzo de su caza al 25 de agosto. El cupo de capturas será de 25 ejemplares para la codorniz y 4 para la tórtola común.

Comunidad Valenciana: del 12 de agosto hasta el 9 de septiembre, paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, estornino pinto, urraca y zorro, en puesto fijo. Tórtola europea, desde el 19 de agosto con un cupo de 8 ejemplares. Codorniz, desde el 12 de agosto con cupo de 8.

Madrid: del 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, jueves, sábados, domingos y festivos. Especies: tórtola común, paloma torcaz, paloma bravía, estornino pinto, urraca, grajilla, corneja, codorniz y zorro. No podrá superarse el cupo total de 10 ejemplares de tórtola común y 10 de codorniz por cazador y día.

Navarra: del 15 de agosto hasta el 23 de septiembre, jueves, sábados, domingos y festivos. Especies: codorniz, tórtola común, paloma torcaz y ánade real. El cupo de codornices es de 10 capturas por cazador y día, y el de tórtola común es de 2. En los cotos de la zona sur se podrá cazar la paloma torcaz al salto en la zona de codorniz y desde puesto del 15 de agosto al 16 de septiembre.

La Rioja: del 15 de agosto al 9 de septiembre, martes, jueves, sábados, domingos y festivos. La tórtola común retrasa su apertura hasta el 25 de agosto. Especies: codorniz, tórtola común, paloma torcaz, urraca, corneja negra, estornino pinto y zorro. Cupo: se fija un máximo por cazador y día de 20 codornices y 5 tórtolas comunes.

Arrizabalaga, en Berastegi

Organizado por la sociedad Basurde, se disputó el sábado en la campa Gorosmendi la tercera edición del Gran Premio de Pichón Colombaire de Berastegi, prueba en la que participaron 116 tiradores. Cubrieron seis, que pasaron a disputar la gran final, en la que se impuso el aiarra Antxon Arrizabalaga, seguido de Iñigo Ugalde y Javier Oskoz.

Otegi se impone en Aia

Iñigo Otegi se impuso el domingo entre los 147 tiradores que compitieron en la 35ª edición del Pichón Colombaire organizado por la sociedad Alkar de Aia en la campa Sarobe. Pasaron a la final 23 tiradores, con triunfo de Iñigo Otegi por delante de José Mª Illarramendi e Iñaki Manterola.

Liebres con mixomatos

Si no eran pocos los problemas que asolan la caza en nuestro país, ahora parece que la mixomatosis se ha cebado con las liebres ibéricas. Habrá que ver como evoluciona la situación, pero no pinta bien para los lepóridos. Los casos detectados se han centrado hasta el momento en Andalucía y Castilla La Mancha, donde ya se ha establecido un protocolo de actuación para controlar a las liebres. Es importante que si se detecta algún caso, no se manipule el ejemplar afectado y avisar al guarderío para su control.