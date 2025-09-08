Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura Murua anima a jugar al bridge, cuyos cursos arrancan en octubre en San Sebastián. José Mari López

Laura Murua | Jugadora de bridge

«El que juega a bridge tiene una vejez más lúcida»

Álvaro Vicente

Álvaro Vicente

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:20

Habla con pasión del juego de cartas con origen en Inglaterra que trata de impulsar en nuestro territorio, donde se empieza a abrir paso con ... torneos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  2. 2

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  3. 3

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  4. 4 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  5. 5 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  6. 6

    Arraun deja La Concha vista para sentencia
  7. 7

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  8. 8

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales
  9. 9

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  10. 10 La psicóloga Silvia Congost sobre las parejas: «Si te deja y te pide tiempo para ver si te echa de menos, está con otra persona»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «El que juega a bridge tiene una vejez más lúcida»

«El que juega a bridge tiene una vejez más lúcida»