Jon Arruti: «Cuanta más altura coges, más seguro es el vuelo»

La vida a vista de pájaro se entiende de otra manera. El zarauztarra Jon Arruti ha sido nombrado recientemente presidente de la federación vasca de ... deportes aéreos, una modalidad que engloba el parapente, ala delta, paracaidismo, vuelo a motor, paramotor, ultraligero, aeroestación y aeromodelismo. «Vamos de la mano con la naturaleza y el paisaje», dice. Nos damos con él un paseo por las nubes.

– ¿Qué funciones tiene usted como presidente de la Vasca?

– Las funciones serían como cualquier federación deportiva vasca. Regir lo que es el deporte aéreo y luego empezar a organizar un poco, agendar las competiciones regionales y que los deportistas se animen a participar a nivel de España. También hay mucha labor de negociar seguros y gestiones de este tipo.

– El deporte aéreo parece que lleva implícita la palabra riesgo. ¿Es así?

– Siempre suelo poner un símil. Yo soy de Zarautz y puedo ir andando a Getaria o coger un coche, que tiene sus riesgos, ¿no? Hay muchas curvas, salinidad, el galipo que queda en la carretera, un desprendimiento... Puedes conducir por esa carretera en un Volvo, que está considerada una marca muy segura, a cuarenta kilómetros por hora, o puedes ir haciendo carreras en una moto, incluso metiéndote por los túneles en dirección contraria.

– ¿Entonces?

– El riesgo siempre va a estar ahí sobre todo a la hora de despegar y aterrizar. Es paradójico que con la altura a veces sentimos miedo, pero es que en nuestro deporte es sinónimo de seguridad. Siempre digo que esos riesgos los asumimos y hacemos muchos ejercicios para mitigar esos miedos. A partir de ahí está cuánto quiere arriesgar o no cada practicante. Se puede volar de una forma muy segura.

– El viento será clave.

– Eso es. Siempre tenemos unos rangos de viento, dependiendo de la modalidad que se practique. En mi caso, viniendo del parapente, me muevo entre 30 kilómetros por hora de viento. Es importante que la dirección del viento no sea muy variable. Los de ala delta, por ejemplo, tienen un pelín más de margen porque pueden volar con viento más fuerte.

– ¿Hay alguna modalidad más popular?

– Podríamos decir que es el parapente. Mucha gente que practicaba con ala delta se pasó al parapente porque se puede transportar en una mochila frente a las dificultades que entraña guardar y moverse de un lado a otro con un ala delta. También se está popularizando el 'hike and fly', que es ir caminando por el monte y en un momento dado saltas con el parapente pero después de haber hecho una buena caminata.

– Antes le preguntaba por el riesgo, ahora por la seguridad.

– Es lo que comentaba antes. La mayoría de los federados siempre actúan con mucha precaución lo que no exime del riesgo. Desde la federación vasca estamos muy centrados en el tema de la seguridad en el aire con formación de pilotos, aterrizajes seguros y toda la instrucción necesaria para intentar volar lo más seguro posible.

– ¿Cambian mucho las condiciones de vuelo en la costa o el interior?

– Los vuelos que hacemos en la costa normalmente los volamos con brisita de mar. También con un viento más fuerte producto de las olas, con frentes que van pasando y con las nubes de humedad que vienen desde Galicia. Y a eso le llamamos dinámica, porque ese viento golpea, digamos, la ladera, y eso nos sujeta.

– Su deporte no se puede entender sin hacer referencia al paisaje.

– El primer lema que tenemos puesto en la web de la federación, es que 'no has visto un árbol hasta que ves su sombra desde el cielo'. Comparo mucho nuestro deporte con el esquí o con el surf porque para empezar dependes de un medio natural. Las condiciones a veces nos hacen volar como lo hacen los buitres u otras aves en círculos y eso se hace por una cambio de temperatura en el viento.

– ¿Es un deporte caro?

– Digamos que no es barato. Un equipo de iniciación puede llegar a los 3.000 euros. Se necesitará el GPS, el barómetro y el casco. Se puede considerar caro pero tanto como como el cicloturismo o con las motos.

– ¿Qué les dice a los indecisos?

– Les diría que probasen, y lo segundo, cuidado. No por el riesgo si no porque engancha y mucho.