Una harrijasotzaile de Ferrol gana la txapela de Euskal Herria

El campeonato de Euskal Herria femenino de harrijasotzailes deparó este domingo un acontecimiento histórico al presenciar el triunfo de la ferrolana Patricia Martín, que no ... partía como la máxima favorita y se vistió la txapela más preciada del calendario. Cirujana plástica de 40 años en el Hospital de Cruces, es la actual dominadora en Bizkaia después de que se iniciase en la especialidad tras la pandemia animado por su marido, el donostiarra Mikel Prieto, también médico y un apasionado de los deportes de fuerza. Él fue el que le metió el gusanillo y le llevó a la escuela de harrijasotzailes de Getxo que dirige el exlevantador Ogikiñe, al estilo de las que dirigen en Gipuzkoa Ostolaza e Izeta.

Su físico, con 1,80 de altura y un cuerpo musculado, le ha ayudado a destacar en el levantamiento de piedra a poco que ha ganado la técnica necesaria para adquirir destreza con las piedras. No es el único deporte que practica, ya que es subcampeona del mundo de remo en ergómetro en distancias cortas y campeona de Strong Woman Spain.

Harrijasotzailes

1 Patricia Martín 5.387,5 kg

2 Lierni Osa 5.050 kg

3 Ainitze Zumeta 4.975 kg

4 Ane Atxutegi 4.750 kg

5 Sara Jiménez Aberasturi 4.737,5 kg

6 Eider García 4.675 kg

7 Leire OIea 4.675 kg

8 Udane Ostolaza 3.525 kg

Palmarés

2025 Patricia Martín

2024 Ainitze Zumeta

2023 Karmele Gisasola

2022 Karmele Gisasola

2021 Karmele Gisasola

2019 Karmele Gisasola

2018 Idoia Etxeberria

2014 Idoia Etxeberria

2010 Idoia Etxeberria

2008 Marijose Sardón

En lo que se refiere al título vasco, el auge que ha tenido este deporte entre las mujeres en los últimos años propició un torneo de mucho nivel con ocho harrijasotzailes que, participando dos a la vez, demostraron sus habilidades con la cilíndrica de 75 kilos, el cubo de 62,5 y la esfera de 62,5 en tandas de tres minutos.

Patricia Martín se llevó el triunfo al levantar un total de 5.387,5 kilos y ser la más resistente en una prueba que exigió un gran desgaste físico al disputarse con mucho calor en un frontón cerrado. Ahí se vio sorprendida la favorita y campeona del año pasado, Ainitze Zumeta, que sufrió un desvanecimiento cuando lideraba la prueba y tuvo que ser atendida por las asistencias. La zarauztarra llevaba 22 alzadas con la esférica a un ritmo de hacer 31 en los tres minutos que le habrían dado el triunfo. Incluso con siete le habría servido para retener la txapela, pero se le escapó cuando la tenía en la mano. No obstante, exhibió fortaleza y el nivel que le ha llevado a tomar el relevo de Karmele Gisasola como la mejor harrijasotzaile del momento a pesar de que al final tuvo que conformarse con ser tercera.

Lierni Osa, también zarauztarra y de la escuela de Joseba Ostolaza, quedó en segunda posición como el año pasado con 5.050 kilos levantadosy la satisfacción de haber realizado un buen trabajo. Udane Ostolaza, oriotarra e hija de Joseba, totalizó 3.525 kilos a pesar de llegar algo tocada físicamente a la cita.

Haritz Aranguren, en sub-21

En el mismo escenario se disputó el Campeonato de Euskadi de harrijasotzailes kintopekos o sub-21 con victoria de Haritz Aranguren, de Azkoitia, con 5.000 kilos levantados entre el cubo de 100 kilos y el cilindro antiguo del mismo peso. Oier Azpeitia y Aratz Zubeldia, también guipuzcoanos, sumaron 3.700 y 3.500 kilos, respectivamente.