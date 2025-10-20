Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las participantes en el Campeonato de Euskadi posan juntas este domingo en Mungia con Patricia Martín con la txapela. A.E.
HERRI KIROLAK

Una harrijasotzaile de Ferrol gana la txapela de Euskal Herria

Patricia Martín, cirujana del Hospital de Cruces, da la sorpresa en Mungia y se impone a la favorita Ainitze Zumeta, que sufrió un desvanecimiento

M. Artazu

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El campeonato de Euskal Herria femenino de harrijasotzailes deparó este domingo un acontecimiento histórico al presenciar el triunfo de la ferrolana Patricia Martín, que no ... partía como la máxima favorita y se vistió la txapela más preciada del calendario. Cirujana plástica de 40 años en el Hospital de Cruces, es la actual dominadora en Bizkaia después de que se iniciase en la especialidad tras la pandemia animado por su marido, el donostiarra Mikel Prieto, también médico y un apasionado de los deportes de fuerza. Él fue el que le metió el gusanillo y le llevó a la escuela de harrijasotzailes de Getxo que dirige el exlevantador Ogikiñe, al estilo de las que dirigen en Gipuzkoa Ostolaza e Izeta.

