El futuro se empieza a escribir en el Critérium Internacional

El Critérium Internacional lleva 85 veranos distinguiendo al mejor dos años del mitin. Ahí es nada. Sólo el Gran Premio de San Sebastián supera la ... historia de esta emblemática carrera que hoy (17.30) vuelve a reclamar a los mejores dos años del país. Paradójicamente, ahora que la cría nacional atraviesa su peor momento en años, un producto local como 'Philippo' ganó la Copa de Oro y 'Arzua', vencedora del Critérium Nacional, partirá como favorita esta tarde para derrotar a los importados.

No estará 'Gelinotte'. su verdugo en Martorell, que tras ser quinta de Listed en La Teste seguirá buscando el éxito en el extranjero. Sólo ella ha sido capaz de dar el nivel de 'Arzua', que desde que debutó dejó la sensación de ser una potra especial. En este tiempo se han sumado a la causa otros jovencitos que en su recién estrenado camino apuntan maneras. Es el caso de los dos representantes de Mediterráneo, que intentarán romper la hegemonía de una Yeguada Rocío que buscará su tercer entorchado consecutivo.

Ni 'Shine Sun', ni 'Shy Guy' han conseguido ganar en sus dos salidas a pista, pero se les intuyen medios que pronto les sacarán de perdedores. Los que sí vienen de ganar en el circuito de Zubieta son 'Pole Pole' y 'Vol d'Amour', que también se suman a la terna de candidatos con aspiraciones, que se completa con los locales 'Nebur' y 'Enbakirun'. Las lluvias que se han recogido durante la semana deberían dejar un escenario más profundo que en jornadas precedentes y que será clave en el transcurso de esta duodécima reunión del verano.

Será una tarde con escasos participantes, pero no exenta de calidad. Sin ir el más lejos, el programa dará comienzo con una prueba de nacionales en la que se enfrentan cuatro caballos de buen valor. 'Pamplona' parecía un sólido favorito en las matrículas, pero si Janácek prefiere la opción de su compañera de sedas 'Villalba', no seremos nosotros quienes le llevemos la contraria. 'Faith Rose' supone una seria amenaza para ambos y el buen 'Yago' intentará recuperar sensaciones tras una larga lesión. En la tercera de la tarde destaca la presencia de 'Bruno', sobre el papel el caballo de la reunión.