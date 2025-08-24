Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Arzua' se impuso en el Critérium Nacional el 27 de julio. HIPÓDROMO SS
Carreras de caballos

El futuro se empieza a escribir en el Critérium Internacional

El hipódromo retoma el pulso de la temporada con la gran carrera de los potros, que lleva 85 años distinguiendo a los mejores dos años del país

Imanol Arruti

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El Critérium Internacional lleva 85 veranos distinguiendo al mejor dos años del mitin. Ahí es nada. Sólo el Gran Premio de San Sebastián supera la ... historia de esta emblemática carrera que hoy (17.30) vuelve a reclamar a los mejores dos años del país. Paradójicamente, ahora que la cría nacional atraviesa su peor momento en años, un producto local como 'Philippo' ganó la Copa de Oro y 'Arzua', vencedora del Critérium Nacional, partirá como favorita esta tarde para derrotar a los importados.

