Beñat Fernández, campeón del mundo de Supersport 300 en Jerez
A sus 17 años el de Andoain logra el título mundial después de llevarse la victoria en la última carrera en Jerez
Aitana Ábalos
Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00
El andoaindarra Beñat Fernández hace historia al proclamarse campeón del mundo de Supersport 300, la categoría de acceso al Mundial de Superbikes con tan ... solo 17 años en su año como debutante. Con este título, se convierte en el primer piloto vasco en lograr un campeonato mundial de la categoría.
La prueba estuvo marcada por adelantamientos, sanciones y una llegada a meta decidida por apenas milésimas, pero el joven supo mantener la cabeza fría incluso en los momentos más decisivos. Hasta el último momento el título de campeón estuvo en el aire, eran tres los que partían como posibles ganadores: Beñat Fernández, Carter Thompson y David Salvador.
En la clasificación general fueron 231 puntos los que le han hecho a Fernández llevarse el Mundial. Le acompañaron en el podio Thompson, a 18 puntos, y Salvador a 28. «No me lo puedo creer. Al final me ha tocado rezar en la recta, cuando he entrado primero tras la última curva. Ha sido una locura», confesó el guipuzcoano.
