Beñat Fernández celebra su triunfo como campeón del mundo . I.ARRUTI
Motociclismo

Beñat Fernández, campeón del mundo de Supersport 300 en Jerez

A sus 17 años el de Andoain logra el título mundial después de llevarse la victoria en la última carrera en Jerez

Aitana Ábalos

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

El andoaindarra Beñat Fernández hace historia al proclamarse campeón del mundo de Supersport 300, la categoría de acceso al Mundial de Superbikes con tan ... solo 17 años en su año como debutante. Con este título, se convierte en el primer piloto vasco en lograr un campeonato mundial de la categoría.

