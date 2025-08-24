'Arzua', otra puerta grande para Rocío en el Critérium

No hay dos sin tres para el equipo de la Yeguada Rocío, que ayer enlazó su tercer Critérium Internacional consecutivo con la victoria de 'Arzua'. ... Aunque probablemente este haya sido el más especial, al haberse producido con una potra criada en casa, en su yeguada de Argüero en Asturias. Su madre 'Ategorrieta' también estrenó su palmarés en Zubieta antes de coronarse en el Gran Critérium, y su primera hija va camino de emular sus pasos.

'Arzua' era la única representante de la cría nacional en la carrera. Una gota de agua en el océano, pero poderosa. Abanderada de la esperanza de los románticos que todavía creen en hacer las cosas a su manera. Sin futuro comercial, queda criar para uno mismo, con la esperanza de encontrar la fórmula para batir al talonario.

Guillermo Arizkorreta temía una pista pesada que desdibujara la carrera, pero las abundantes lluvias durante la semana no fueron suficientes para poner el terreno patas arriba. Lógicamente, el piso estuvo mucho más blando que en las jornadas precedentes, pero no alteró el orden de los acontecimientos. 'Arzua' demostró galones y se impuso porque a día de hoy es la mejor.

Y eso que Jaime Gelabert y 'Pole Pole' vinieron a ponérselo difícil. La yegua de Blas Rama entró última en la recta, pero pegada siempre al culo de la ganadora. Sabía Gelabert que la llevaría lejos. Sin embargo, cuando llegó el momento del duelo, se encontró con una oposición gigante. Lejos de achicarse, 'Arzua' se creció en la pugna y con el paso de los metros fue a más. Tras la carrera, Janácek también transmitió que su yegua tiene mucha más distancia. La calidad no solo se le supone, si no que se le acredita.

Por poco se les escaparon Gobierno Vasco y Copa de Oro, pero el equipo de Rocío se desquitó con una de las grandes del mitin, tras haber conquistado el gran premio de yeguas con 'Making Time'. Además del éxito en el Critérium, Janácek y Arizkorreta sumaron dos fotos más en la jornada, firmando un nuevo triplete para la colección.

El preparador donostiarra ensilló al buen 'Pamplona', que con Nico Saccu sumó su tercer triunfo del verano. Checo y vasco hicieron cumplir el pronóstico con 'Bruno', que era el fijo de la tarde, pero resolvió con una demostración de clase que le llevará a enfrentarse a los mejores este otoño. Janácek remató su faena con 'Pinarellu', a gusto al volver a encontrarse con terrenos blandos. Esa fue la fórmula que dio el éxito a 'Dallas' y Alexia Lucas, que se impusieron en el hándicap echándole mucho corazón en otra tarde de buen ambiente en el hipódromo donostiarra.