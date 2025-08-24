Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las diez noticias clave de la jornada
'Arzua', vencedor del Critérium con la monta de Janácek. Hipódromo SS
Carreras de caballos

'Arzua', otra puerta grande para Rocío en el Critérium

La yegua de Arizkorreta confirma ser la mejor dos años del país con una rotunda actuación y la monta de Janácek

Imanol Arruti

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:05

No hay dos sin tres para el equipo de la Yeguada Rocío, que ayer enlazó su tercer Critérium Internacional consecutivo con la victoria de 'Arzua'. ... Aunque probablemente este haya sido el más especial, al haberse producido con una potra criada en casa, en su yeguada de Argüero en Asturias. Su madre 'Ategorrieta' también estrenó su palmarés en Zubieta antes de coronarse en el Gran Critérium, y su primera hija va camino de emular sus pasos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina: «Cada vez más extranjeros se casan en San Sebastián»
  3. 3

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  4. 4

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  5. 5 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  6. 6

    Asesinato en una tienda de golosinas
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    La primera experiencia laboral
  9. 9

    Los Cid, una familia donostiarra de altos y largos vuelos
  10. 10 «No queríamos ser solo unos inmigrantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Arzua', otra puerta grande para Rocío en el Critérium

&#039;Arzua&#039;, otra puerta grande para Rocío en el Critérium