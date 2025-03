Yess Castro (Sinaloa, México y Errenteria, 1995) es una luchadora de MMA que encerrada dentro de una jaula con una rival enfrente a la que ... pegar se ha encontrado a sí misma. Con un pasado duro a nivel familiar, pelear le ha permitido abrirse al mundo, madurar y encontrar paz interior. Tras un periodo amateur, confía dar el salto al profesionalismo antes del verano. La mexicana con alma de vasca anima a que más mujeres entren y prueben un mundo lleno de hombres.

– ¿Qué son las MMA?

– Es una recopilación de todas las artes marciales mixtas que hay, va desde el boxeo, al taekwondo, el jiu jitsu, el judo... Las únicas normas es que no haya golpes en la zona genital y no haya piquete de ojos. Aunque por fuera se vea bruto o grotesco, se prioriza la deportividad y el respeto. Compito en la federación vasca de boxeo y MMA.

– ¿Cómo es un día a día suyo?

– Normalmente entreno dos veces al día. Por una parte tengo que trabajar la parte física, mi fuerza y resistencia, y luego toda la técnica. Las MMA engloban muchos deportes de contacto y cuantos más prácticas mejor serás a nivel técnico. Hago clases de boxeo, jiu jitsu, judo, muay thai... Practicamos sumisiones y llaves. Una de las formas de ganar en las MMA son a los puntos, pero la otra es el tapeo, la rendición por llave. Al venir del boxeo se me da mejor el golpe, aunque no empecé a competir hasta que llegué a Euskadi.

– ¿Desde cuándo pelea?

– Siempre he sido deportista y me gustan los deportes de contacto, pero no competí hasta venir de México en la pandemia. Comencé en un gimnasio de Errenteria por curiosidad, el entrenador vio algo en mí y me motivó. Di buenos shows y daba de qué hablar.

Pasado «He tenido una vida dura con un contexto violento dentro y fuera de casa, pero con las MMA me he encontrado a mí misma»

– ¿Y cómo le nace ese gusanillo por los deportes de contacto?

– Lo primero que hice en Euskadi fue remo, en Zarautz. Vine de vacaciones, pero aquí me siento en paz y decidí quedarme a vivir. Tenía la responsabilidad de involucrarme y conocer la cultura vasca, aprender euskara. Como latina he tenido una infancia y una vida un poco dura, con un contexto violento tanto dentro como fuera de casa. Soy de Culiacán, Sinaloa (México), es un estado en constante guerra. En las MMA encontré la manera de canalizar todo mi dolor. A mí las artes marciales me han salvado la vida porque encontré un espacio de desconexión, encontrarme conmigo misma y mi cuerpo.

– ¿En su entorno realizaba alguien este tipo de deporte?

– ¿En mi familia y amigos? No como tal. Yo estudié Comercio y Negocios Internacionales, estudié una licenciatura. Me juntaba con gente de negocios, nada que ver con las MMA (risas).

– Se suele decir que la gente que realiza estos deportes es violenta. ¿Es hora de romper el tópico?

– Totalmente. Violento es aquel que ejerce la violencia ante alguien vulnerable o que es injusto por las calles. O que roba. Las personas más buenas y tranquilas que conozco siempre fueron deportistas, y en mi caso gente de MMA. Espero que con el tiempo se normalice porque en esa jaula somos dos personas a las que nadie nos obliga a competir. Es un espacio de desconexión del mundo. Lo que sucede fuera en las calles, es mejor dejarlo dentro del deporte y la jaula.

– ¿Y cómo es ser mujer en un mundo lleno de hombres?

– En Euskadi y España hay mucho talento, pero es cierto que se habla poco de las mujeres. De todas las peleas que he hecho he sido el único combate femenino del evento. Me gustaría poder compartir cartelera con otras chicas, pero sé que va a llegar porque en Euskadi hay mucha chica guerrera. En mi día a día también entreno siempre con hombres. A veces hago la broma de querer reclutar mujeres para entrenar conmigo. Entrenando con todos chicos tengo que agradecer que me he sentido integrada, soy una más, he aprendido mucho de todos.

– ¿Sueña con ser profesional?

– Bueno, estoy más cerca de lo que esperaba. Solo llevo un año en MMA amateur compitiendo y ya me contactó un representante para dar el salto. Se está negociando mi debut profesional, creo que será antes de verano. Me veo preparada. Se puede vivir de ello, pero hay que echar mano de los patrocinadores.