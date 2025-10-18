Annette Gonzalez Etxabarri, finalista en el Saquarema Pro de Brasil

M. Artazu San Sebastián. Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Gran éxito de Annette Gonzalez Etxabarri, que en su primer año en las Challenger Series ha alcanzado la final del Saquarema Pro ante la portuguesa Yolanda Hopkins, quien se impuso a su vez a Fitzgibbons en semifinales. Al cierre de esta edición estaba pendiente de disputarse la final de este campeonato que se celebra en Brasil. La de Zumaia dio la gran campanada en cuartos al eliminar a la francesa Tya Zebrowski, número uno del ranking y reciente clasificada para el Championship Tour. En un día marcado por olas pequeñas y algo inconsistentes, supo mantener la calma, elegir las mejores y ejecutar maniobras decisivas para romper la racha de diez victorias consecutivas de la francesa. Esa victoria le despejó el camino para llegar a la gran final ante la portuguesa.

La jornada de viernes contempló el duelo que mantuvieron en semifinales las hermanas Gonzalez Etxabarri, ya que Annette se midió a Janire en busca del billete para la final. La pequeña de la saga logró una puntuación de 13.00 por los 10.83 de Janire, en una imagen entrañable al ver a las dos peleando tan alto en una prueba de las Challenger Series. Annette, después de ese resultado y antes de disputar la final, ya se aseguraba un avance de 15 posiciones en el ranking, lo que le dejaba en el top 7que clasifica al Champions Tour 2026.

«Surfear ante mi hermana ha sido especial. Estaba nerviosa pero he tratado de disfrutar de un momento único», apuntó tras las semifinales. En las rondas eliminatorias había dejado en la cuneta a Luana Silva y a la citada Tya Zebrowski mientras que su hermana había hecho lo propio con las japonesas Amuro Tsuzuki y Mirei Ikeda.