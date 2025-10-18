Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las dos hermanas Gonzalez Etxabarri han brillado en Saquarema. SURF30
Surf

Annette Gonzalez Etxabarri, finalista en el Saquarema Pro de Brasil

La zumaiarra de 18 años superó en semifinales a su hermana Janire y se enfrentará en la final ante la portuguesa Hopkins

M. Artazu

San Sebastián.

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Gran éxito de Annette Gonzalez Etxabarri, que en su primer año en las Challenger Series ha alcanzado la final del Saquarema Pro ante la portuguesa Yolanda Hopkins, quien se impuso a su vez a Fitzgibbons en semifinales. Al cierre de esta edición estaba pendiente de disputarse la final de este campeonato que se celebra en Brasil. La de Zumaia dio la gran campanada en cuartos al eliminar a la francesa Tya Zebrowski, número uno del ranking y reciente clasificada para el Championship Tour. En un día marcado por olas pequeñas y algo inconsistentes, supo mantener la calma, elegir las mejores y ejecutar maniobras decisivas para romper la racha de diez victorias consecutivas de la francesa. Esa victoria le despejó el camino para llegar a la gran final ante la portuguesa.

La jornada de viernes contempló el duelo que mantuvieron en semifinales las hermanas Gonzalez Etxabarri, ya que Annette se midió a Janire en busca del billete para la final. La pequeña de la saga logró una puntuación de 13.00 por los 10.83 de Janire, en una imagen entrañable al ver a las dos peleando tan alto en una prueba de las Challenger Series. Annette, después de ese resultado y antes de disputar la final, ya se aseguraba un avance de 15 posiciones en el ranking, lo que le dejaba en el top 7que clasifica al Champions Tour 2026.

«Surfear ante mi hermana ha sido especial. Estaba nerviosa pero he tratado de disfrutar de un momento único», apuntó tras las semifinales. En las rondas eliminatorias había dejado en la cuneta a Luana Silva y a la citada Tya Zebrowski mientras que su hermana había hecho lo propio con las japonesas Amuro Tsuzuki y Mirei Ikeda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  3. 3 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  6. 6 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  7. 7

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8 Todos los detalles de la gira de La Oreja de Van Gogh: fechas, sedes y precios
  9. 9

    Ascienden a 21 las denuncias contra el campamento de Bernedo y uno de los monitores presenta una demanda por acoso
  10. 10

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Annette Gonzalez Etxabarri, finalista en el Saquarema Pro de Brasil

Annette Gonzalez Etxabarri, finalista en el Saquarema Pro de Brasil