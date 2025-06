«Sergio García lo va a hacer de maravilla en el Gipuzkoa Basket»

Solo hay dos jugadores guipuzcoanos en la ACB: Darío Brizuela en el Barcelona y Mikel Sanz (Donostia, 1 de febrero de 1999) en el Lleida. ... Fichado desde Oviedo a mitad de temporada, enseguida ha tenido un papel importante dentro de la rotación del equipo que entrena Gerard Encuentra. Ha cumplido un sueño, lo quiere aprovechar y pasa casi todas las mañanas entrenando en Donostia con su buen amigo Fede Van Lacke. Sigue al GBC, conoce a Sergio García y les augura una buena temporada.

– Vacaciones activas, ¿no?

– Cada jugador también tiene que ser un poco responsable de lo que hace y de lo que no hace en verano, ya que cada uno decide cuánto quiere mejorar o cuánto quiere descansar y desconectar. También cada uno tiene sus propias necesidades. Cada uno decide y elige qué hacer en cada momento.

ACB «Creo que llego a esta segunda oportunidad mucho más maduro y preparado que cuando debuté con 18 años»

– ¿Tiene tiempo de darse alguna vuelta por Donostia?

– Mi pareja trabaja por las mañanas y aprovecho para entrenar un poco y mantenerme en forma por las mañanas. Luego por las tardes sí que aprovechamos para desconectar un poco más, estar con la familia, amigos, ver a gente que hacía mucho que no veía y, evidentemente, aprovechar de estar en Donostia.

– Vaya temporada ha firmado...

– Sí, la verdad que estoy muy contento. Muy agradecido lo primero con Oviedo, evidentemente, porque, además, sobre todo entre los jugadores creamos una pequeña familia. Y luego, muy agradecido a Lleida por la oportunidad que me dio para dar el salto a ACB. Al final, es verdad que he conseguido jugar bastantes minutos porque cuando llego yo la categoría está, no matemáticamente, pero ya con bastante buena pinta de salvar. Entonces ahí tengo una oportunidad de demostrar que puedo jugar y creo que la aproveché.

– Hay que recordar que su debut en la ACB fue con el Gipuzkoa Basket en 2017 pero esto es otra cosa.

– Un debut con 18 años como fue mi caso es diferente, porque realmente no estás en el primer equipo y es más un premio que te has podido ganar durante la temporada. Entonces, yo creo que el debut no es el mismo. En mi caso, creo que llego más maduro a la ACB y mi segundo debut, por así decirlo, la verdad es que es mucho más tranquilo comparado con el primero. Y aun así, siempre con ese nerviosismo y esas ganas de querer hacerlo bien, porque es una oportunidad única y hay que aprovecharla. Y en cuanto a la diferencia de nivel, pues yo creo que sobre todo el tema de las tomas de decisiones son mucho más rápidas y tienes que decidir mucho más rápido.

Nivel «La hice una gran defensa a Jabari Parker del Barça en la primera jugada del partido pero aún y todo me metió un canastón»

– Y eso que la primera FEB ha subido de nivel, pero la ACB es otra cosa, ¿no?

– Cuando cometes errores te castigan mucho más pero incluso cuando no los cometes, ya te castigan. Puedes hacer una muy buena defensa, por ejemplo, y terminas recibiendo canasta. La diferencia puede ser que en Primera FEB cuando haces una buena defensa probablemente suele ser exitosa. Pero en la ACB cuesta algo más.

– ¿Cómo le han acogido en el equipo?

– Bien, tanto en el equipo como en la ciudad. Había un grupo de nacionales muy bueno y el grupo de extranjeros, la verdad, que también me ha ayudado a amoldarme muy bien. Gente como Pierre Oriola, que tiene una experiencia increíble, y Oriol Pauli también, que ha jugado en el Barça, o chavales como Rafa Villar, que te dan más chispilla y te alegran los días de otra manera.

– ¿Cree que la base del éxito es que sea usted mismo?

– Puede ser. Al principio sí que intentas hacer el mínimo de errores posibles. Entonces, una vez que ves que vas haciendo las cosas bien y tal, vas cogiendo confianza y las cosas van saliendo al final. Es importante intentar mantenerte mentalmente más o menos neutro en los aciertos y en los errores y seguir adelante. O sea, yo creo que es más el día a día y el trabajo que vas haciendo que el momento del partido, que se supone que al partido ya tienes que llegar más o menos preparado.

– Su entrenador es Gerard Encuentra, el más joven de la ACB con 35 años. ¿Qué le ha parecido durante este tiempo en el Hiopos Lleida?

– Yo le conozco ya de la LEB Oro y algo de relación sí que teníamos. Entonces, nada, es un chico joven con mucha ambición, que controla y sabe mucho de baloncesto porque lo ve mucho también y yo creo que disfruta de ello. Da mucha confianza a los jugadores que luchan por lo que él quiere también, entonces si vas con él, yo creo que va contigo hasta la muerte también y la verdad que tengo confianza con él y es buena gente.

Equilibrio «Es importante mantenerte lo más neutro posible en los errores y aciertos que tienes, y preparar bien el partido»

– ¿Algún rival que le haya sorprendido?

– En la primera jugada del partido contra el Barça, que salí titular, hago una defensa espectacular a Jabari Parker, pero aún así le pongo la mano en la cara para que falle y la mete. De hecho, después pregunté y consulté con el equipo y me dijeron que la defensa había sido perfecta. Pero es lo que tiene jugar a este nivel...

– Siga por favor.

– Es algo que me preguntan los amigos, la gente cerca. Pero yo creo que sobre todo fue la jugada que te he comentado de Jabari Parker porque me sorprendió. Fue tan de repente y tan perfecto que dije, 'ostras, ¿dónde me he metido?'. Pero bueno, luego sí que ves físicos como el de Tyson Perez, que son espectaculares, que ponen la cabeza en el aro como si nada, o el tamaño de Tavares y este tipo de cosas.

– Cuando jugaron contra el Barcelona tuvieron la oportunidad de saludar a Darío, ¿se conocían?

– Sí, bueno, nos conocemos porque coincidimos en el Campus 2+1 de Mikel Motos y Julen Olaizola y en algún otro momento. Es una grandísima persona y me mostró su apoyo, me animó y me dio confianza. Así que la verdad que estoy muy agradecido también en este aspecto con él.

– ¿Cómo ve su futuro?

– La idea es seguir aquí, si puedo, un par de añitos más. Creo que tengo que ir año a año, día a día, currando y ver qué va viniendo. Poco más, la verdad.

GBC «Han tenido mala suerte con las lesiones. Si llegan a estar al 100% habrían dado mucha guerra al Estudiantes»

– De un tiempo a esta parte, el tiro de tres puntos está cambiando un poco la forma de juego. ¿Siente que en la ACB eso se acentúa más? ¿Que se lanzan más triples?

– Yo creo que si tienes una ventaja, hay que cogerla. Un poco de la filosofía del entrenador. En nuestro caso, a nosotros nos gusta correr y yo creo que ese tipo de ventajas hay que aprovecharlas. ¿Tienes a un tío encima? No, ¿no? Pero si es una ventaja muy clara, ¿por qué vas a renunciar a un tiro de tres fácil abierto? Si no sabes si lo vas a volver a tener.

– ¿A usted le reclutó Sergio García para Coruña?

– Sí, yo tuve a Sergio de segundo aquí en Gipuzkoa Basket y después me fichó para Coruña.

– ¿Le da su bendición desde Lleida para el GBC?

– Sí, sí, mantengo una buena relación con él y la verdad es que yo creo que es un entrenador que está preparadísimo. Ya dio la cara en Coruña con nosotros, peleamos el playoff contra Girona, que es el equipo que luego ascendió porque estaba jugando Marc Gasol. Y ha tenido una trayectoria en Primera FEB muy buena con Palencia. Entonces, yo creo que puede hacer las cosas muy bien. Ojalá consiga traer un equipo peleón y que vaya con él hasta la muerte y puedan hacer un muy buen año. Pienso que lo va a hacer de maravilla.

– ¿Cómo ha visto al GBC esta temporada?

– Lo he visto con altibajos, porque sí es verdad que antes de Navidad tuvieron un poco de bajón ahí, pero yo creo que Mikel Odriozola ha hecho un trabajo extraordinario con sus jugadores y lo han sacado de una manera increíble. Han peleado, además, en el playoff, con lesiones y todo, y yo creo que si hubiesen estado al 100%, le habrían dado mucha guerra a Estudiantes. Y con todo a poco han estado de sacar algún partido y eso te cambia todo.

– ¿Qué le ha parecido el ascenso del Betis?

– Después del año que ha tenido el Betis, no te voy a mentir, no apostaba por ellos, aunque tuviesen los jugadorazos que tenían, porque vaya plantillón el suyo. Yo pensaba que Palencia o Fuenlabrada podían tener más posibilidades y al final ha ascendido el Betis. Bueno, es lo que tiene una Final Four.

– ¿Tiene muchas peticiones de entradas para ir a verle a Lleida?

– Mi hermana y mi pareja trabajan en Barcelona, así que mi ama tiene a los dos hijos a tiro –risas–. Sí hemos tenido visitas de familiares y amigos. Ya he tenido bastantes en Oviedo y ahora supongo que tendremos más.