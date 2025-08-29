Sergio García: «Este equipo va a gustar a la afición»

El Inveready Gipuzkoa Basket ha empezado la pretemporada y a la espera de la llegada de los primeros partidos amistosos, Sergio García se siente «muy ... satisfecho» con su nueva plantilla y con el trabajo que han hecho sus jugadores durante el verano. «Estamos muy satisfechos con la plantilla. Los jugadores han llegado muy bien y se nota que son buenos profesionales y que han hecho una buena preparación en verano. La verdad es que nos facilita el trabajo en estos primeros días de entrenamiento, en el que ya avisamos que además de carga de entrenamientos iba a haber mucha información nueva para los jugadores», ha explicado el nuevo entrenador del GBC.

El donostiarra quiere que el estilo de su equipo sea reconocible y que «enganche a la afición» en lo que espera que sea «un año ilusionante». Para ello, el técnico pide a su equipo «sacrificio y trabajo» para poder estar en la pelea de entrar a los playoff. «El sacrificio y el esfuerzo son innegociables en este equipo. Son las dos premisas para pelear pir cosas bonitas este año. Tenemos la ilusión de ser un equipo de playoff, es un camino largo pero queremos estar ahí», ha confesado.

Pero lo que más desea Sergio García antes del inicio de pretemporada es «enganchar a la afición». Algunos ya pudieron disfrutar del equipo en el primer día de entrenamientos, en el que el club donostiarra decidió realizarlos a puerta abierta para que los jugadores sintieran el calor de los suyos desde un principio. «Era un lunes, un horario no muy cómodo, y los jugadores se sintieron muy abrazados. Nuestro objetivo principal es gustar a los aficionados. Sé que aquí lo que no perdona nadie es que haya un balón en el suelo y que no te tires. El público pide a sus jugadores que peleen y eso lo vamos a tener desde el primer momento», ha apuntado.

Amistosos para foguearse antes del inicio

A pesar de no tener aún el pabellón listo para jugar, el equipo ya está mentalizado y centrado en los partidos amistosos de pretemporada. El primero de ellos será ante el Baskonia, en un partido que servirá para «saber cómo reaccionar» ante rivales aparentemente superiores. «Queremos ver cómo nos adaptamos a la competición. Los jugadores de la casa ayudan mucho en la adaptación de los nuevos y se ve enseguida que el grupo se va a amoldar bien. Entrenamos bien y aprendemos rápido pero tenemos que ver cómo competimos. Con el amistoso con el Baskonia queremos ver cómo competimos ante un equipo de una categoría mejor y quiero ver al equipo reaccionar ante los problemas. Algo parecido esperamos del partido ante el Flamengo», ha deslizado.

Por su parte, los últimos dos encuentros preparatorios ante rivales de su «mismo nivel» serán para «pulir los últimos detalles» antes del inicio de liga. « Los dos últimos partidos ya los enfocamos diferentes. Ya con la pretemporada casi terminada, con más rodaje y con toda la plantilla con el grupo, los dos últimos rivales serán de nuestra división para ir afilando ya para el primer partido de liga», ha añadido.