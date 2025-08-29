Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El técnico, durante uno de los entrenamientos de esta semana. IÑIGO ROYO
Gipuzkoa Basket

Sergio García: «Este equipo va a gustar a la afición»

El entrenador del Gipuzkoa Basket ve a su equipo «preparado» para competir en lo que augura que será «una temporada ilusionante»

Lukas Otaegui

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:27

El Inveready Gipuzkoa Basket ha empezado la pretemporada y a la espera de la llegada de los primeros partidos amistosos, Sergio García se siente «muy ... satisfecho» con su nueva plantilla y con el trabajo que han hecho sus jugadores durante el verano. «Estamos muy satisfechos con la plantilla. Los jugadores han llegado muy bien y se nota que son buenos profesionales y que han hecho una buena preparación en verano. La verdad es que nos facilita el trabajo en estos primeros días de entrenamiento, en el que ya avisamos que además de carga de entrenamientos iba a haber mucha información nueva para los jugadores», ha explicado el nuevo entrenador del GBC.

