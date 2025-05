Odriozola: «No firmo ganar sólo un partido en Madrid»

Son especiales los encuentros de playoff. y las ruedas de prensa previas también. Se notaba en el ambiente de la sala de prensa del Amenabar ... Arena, con más presencia de medios y un talante en las respuesta de Mikel Odriozola diferente al habitual. Estos son las eliminatorias. Sin embargo lo primero que ha hecho el entrenador del Inveready GBC ha sido acordarse de Jakub Mokran por su lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla. «Todo el ánimo para Jakub, porque sé lo duro que son este tipo de lesiones. Que se recupere lo mejor posible», ha deseado Odriozola. Siguiendo con las lesiones, ha resaltado que Josip Vrankic «no debía haber jugado los últimos cinco partidos porque tiene la mano mal. lo podéis ver en el volumen de tiros de estos últimos partidos, sin embargo es alguien que no se quiere borrar». El canadiense viaja a Madrid y Odriozola lo descarta para el partido de mañana aunque avisa de que «nuestros servicios médicos están trabajando lo indecible» para tratar de que pueda estar en algún partido. Odriozola asegura que «si esto fuera temporada regular, Josip se perdería fácil cuatro o cinco partidos. pero son los playoff, el año pasado os acordáis que jugó con la muñeca rota y nos quiere ayudar».

El entrenador del Gipuzkoa Basket recordó que es la tercera vez que el equipo se mete en playoff, «la primera con un trabajo sensacional de Lolo y Jorge que llegaron hasta la final four después de ganar 3-1 a Coruña, el año pasado nosotros, que llegamos hasta la última posesión del quinto partido contra Tizona y este club va a ir a eso, sabiendo que va a ser difícil. Hemos demostrado lo que podemos hacer y que nos hemos repuesto a todo». Ahora bien, el rival que va a tener enfrente el GBC tiene una plantilla donde diez de sus jugadores han participado en la ACB, muchos de ellos han jugado la Euroliga y tienen hombres que son fundamentales en la Primera FEB. «Da igual quien esté delante, nos ha tocado ese papel de tener que ir a intentar ganar y vamos con el máximo respeto pero con toda la ambición del mundo, sabiendo que en ataque es un equipo con un talento brutal».

Odriozola opina que «es imposible dejar a todos los jugadores a cero puntos». Y es que en el encuentro de liga regular Granger metió solo un punto, pero Kravic fue el MVP de la jornada con 22 puntos y nueve rebotes. «Nos equivocaríamos si vamos a ser mejores que ellos individualmente, lo que tenemos que hacer es ser mejores que ellos como bloque, mucho más sólidos». Recela de la racha de cuatro triunfos en los último nueve partidos porque «mucho de ellos han sido con los de arriba. Es que cuando Natxo (Lezkano) coge el equipo juega fuera contra Obradoiro. Y realmente no es una sorpresa que alguien pierda en la pista del Obra, ¿no? Cuando se cambia el entrenador hay ajustes y un club que tiene el único objetivo de ascender cambia cosas constantemente para intentar ser mejor».

«Aquí nos firmamos nada, firmamos ganar el siguiente partido y ya está», dice Odriozola al ser preguntado por si firma ganar uno de los dos partidos de Madrid. «¿Y si gano el primero? No me vais a coger en esa», dice sonriendo: «El objetivo es jugar en Donostia dos partidos. Puede que solo juguemos uno porque ganamos la serie 3-0, pero lo veo complicado». Recuerda que «el primer ascenso del GBC llegó entrando en el último puesto de playoff, y así se lo he dicho a alguno de los extranjeros. Estudiantes es favorito, es un equipazo y ojalá hagamos que pasen cosas no esperadas porque eso no cae desde el cielo».