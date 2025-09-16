El GBC destapa el arsenal de tiro ante un buen Biele Iraurgi McGhie debuta con 19 puntos, los exteriores de los locales brillan y los del Urola muestran a rachas que tienen potencial para estar entre los primeros

Raúl Melero Martes, 16 de septiembre 2025, 22:37 Compartir

El Gipuzkoa Basket derrotó al Biele Iraurgi por 85-62, en una buena prueba para los dos equipos que siguen acumulando horas de vuelo para llegar a tono a sus respectivos inicios ligueros. El GBC volvió a contar con bajas (Maiza, Ngom y Rosa) y debutó Tyler McGhie, que sacó el fusil a pasear. Acabó con 19 puntos y cinco triples en su cuenta. Un absoluto raza blanca tirador. Gustó Lance Terry pero el metrónomo del Gipuzkoa Basket fue Mikel Motos. Excelente partido del donostiarra en las dos partes del campo. No hace falta meter mucho para ser importante.

El Biele notó la diferencia de categoría pero exhibió una intensidad defensiva alta, su escolta Jermain demostró que está llamado a liderar al equipo y Ierai Aizpitarte sigue teniendo la muñeca caliente, aunque no tuvo su día, e Iñigo Miranda está ante su año.

Inveready GBC Varela (3), Terry (14), Hanzlik (11), Ansorregi (6) y Nicolau (8) -quinteto inicial- Zubizarreta (8), Motos (5), McGhie (19) y Korsantia (11) 85 - 62 Biele Iraurgi Aizpitarte (4), Jermain (17), Miranda (5), Sagna (16) y Niang (8) -quinteto inicial- Karrera (0), Moncanut (0), Arregi (0), Ardanza (2), Inda (4), Sakho (6) Parciales: 16-19, 39-26 (descanso) 62-45 y 85-62 (final)

Árbitros: Pujol y Gaztelu. Sin eliminados.

El Arsenal jugó ayer en Bilbao, y el GBC sacó el suyo a pasear desde el 6,75. El equipo que ha construído Sergio García tiene múltiples amenazas en las manos y ayer Zubizarreta, Hanzlik, Varela o McGhie se pusieron las botas.

Fue el Biele Iraurgi quien arrancó pisando el acelerador, con gran intensidad defensiva que sorprendió de salida al Gipuzkoa Basket, 3-8 (min. 5) con varias canastas fáciles de Sagna y un triple de Miranda que obligaron a Sergio García a parar el partido. Se fue rehaciendo poco a poco el GBC con varios robos, un par de mates de concurso de Lance Terry y dos acciones de Korsantia les dieron para acercarse, 16-16 (min. 9).

Entró en barrena el ataque del Biele, lo que aprovechó el cuadro donostiarra para coger la delantera, 23-19, después de triple de Lance Terry con buen pase de Motos, quien ofreció muy buenos minutos en el segundo cuarto. Los errores que tuvieron los urolatarras los aprovechó el GBC que se fue a la carrera a romper el partido, cosa que hizo después de dos triples de Ondrej Hanzlik, 33-22 (min. 15).

Se paró un tanto el ataque del equipo de Sergio García lo que aprovechó el Biele para acercarse aunque los tiros libres del final dieron ventaja a los de Sergio García en los primeros veinte minutos, 39-26. Poco antes de que sonara la bocina, Javi Nicolau se torció el tobillo en un rebote y se marchó renqueante al banquillo aunque volvió a jugar en la segunda mitad.

Con Korsantia al 'cinco' el Gipuzkoa Basket amenazaba con el tiro exterior y después de varios rebotes de ataque, enganchó dos triples seguidos que, unidos a una transición de Terry pusieron la máxima, 47-30 (min. 25). El paso de los minutos beneficiaron a los locales que castigaron desde el tripa la defensa urolatarra, con McGhie entrando en calor y transiciones rapidísimas aprovechando la velocidad de Varela y Zubizarreta.

Alcanzó más de veinte puntos de diferencia el Inveready y el choque acabó sin lesionados ni problemas físicos.