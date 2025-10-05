Un GBC capaz de pelear hasta el último suspiro

El Inveready Gipuzkoa Basket ha sido capaz de salir con la cabeza bien alta del Movistar Arena tras la derrota ante el Estudiantes. Los de ... Sergio García a punto han estado de rozar la hazaña de remontar un partido en el que llegaron a ir perdiendo de 26. Los guipuzcoanos hicieron a las mil maravillas lo más difícil, no dejarse llevar por el huracán, agarrarse fuerte y confiar en que la victoria era posible. Varela fue el primero en creer, y con 23 puntos y a base de triples –siete– contagió al resto de la escuadra blanquiazul. Tuvo al mejor escudero, Manex Ansorregi. El azkoitiarra brilló y con su habitual garra dominó el rebote.

El partido se terminó decidiendo en detalles. Una decisión arbitral en el último minuto que perjudicó a los donostiarras en una posesión y la veteranía de Granger terminaron decidiendo el choque. Los fantasmas del playoff se repitieron, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo y el uruguayo volvió a sacar esas faltas que pueden ser decisivas. Desde la línea de tiros libres puso el 91-86, y aunque a falta de once segundos respondió Ngom, McGrew cerró el choque con otros dos tiros libres. También desperdició el Gipuzkoa Basket algunas de sus últimas balas. A falta de tres minutos (84-78) Terry falló un triple que hubiera sido decisivo –era el cuarto desde la esquina– y el problema de las faltas de los interiores al final, con Nicolau y Korsantia eliminados y Ngom con cuatro, mermaron las opciones.

Aunque para lamentar esos detalles los donostiarras fueron capaces de pelear hasta el último suspiro, algo que por momentos pareció muy difícil. Nicolau fue el encargado de abrir el marcador del Movistar Arena, pero el dominio en el marcador se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Despertó el huracán estudiantil, que fue capaz de arrasar con todo lo que se cruzó en su camino, en este caso un GBC que en los primeros minutos no supo reaccionar al vendaval. A los de Sergio García no les salía absolutamente nada. Se esfumaron 6 minutos en el luminoso con una única canasta visitante, la inicial y un tiro libre de Ngom. El nigeriano, que debutó en la competición, anotó el 18-5. Pero dos faltas muy tempranas le llevaron a Sergio García a mandarlo al banquillo.

Movistar Estudiantes: Granger (14), Giovannetti (7), McGrew (14), Nwogbo (10) y Salin (8) -quinteto inicial- Atencia (4), González (12), Filipovic (0), Vaulet (12), Garino (6) y Silverio (6)T3:9/27; T2:21/41; T1: 24/30; REB:27; ASIS:15; PÉR:9; ROB:6; FAL:17; VAL:103 93 - 88 Inveredsy GBC: Varela (23), Motos (5), McGhie (0), Korsantia (5) y Nicolau (8) -quinteto inicial- Zubizarreta (4), Maiza (3), Terry (11), Ansorregi (16), Ngom (7), Hanzlik (6) y Rosa (0)T3:13/34; T2:21/38; T1: 7/11; REB:42; ASIS:19; PÉR:15; ROB:4; FAL:30; VAL:88 Parciales: 31-10, 54-37 (descanso), 73-66 y 93-88 (final).

Árbitros: Lema, Zamora y Sierra. Eliminados por faltas Korsantia y Nicolau.

Con el partido muy cuesta arriba, los fantasmas del triple del pasado empezando a asomar con el 0/7 en triples del primer cuarto, y un Gipuzkoa Basket blando en defensa parecía que no iba ser capaz ni de entrar al partido. Silverio cerró el primer cuarto (31-10) con un triple sobre la bocina.

Despertó tarde el GBC, pero despertó. Poco a poco las sensaciones fueron siendo mejores. Primero con un pequeño parcial de 0-7 que no llegó a inmutar al conjunto estudiantil. Nicolau, Zubizarreta y Maiza dieron el primer susto. Un triple espectacular del ibartarra rompió el maleficio desde los 6,75 metros.

Pero el Estudiantes siguió arrasando hasta marcar la máxima diferencia del partido, de 26 puntos (50-24). En ese momento el conjunto guipuzcoano dio un golpe sobre la pista con un Nacho Varela, extralimitado contra su exequipo, convencido de que se podía reconducir la situación. Dos tiros libres y una canasta de Terry y dos triples del chileno dilapidaron esa máxima diferencia. Un parcial de 0-10 que obligó a Toni Ten, técnico estudiantil, a parar el cronómetro. Las sensaciones eran otras cuando el partido llegó 5437 al descanso.

Nuevo encuentro

Tras el paso por vestuarios la reacción se terminó de materializar. El tercer cuarto guipuzcoano fue un espectáculo. Nacho Varela despegó, se reivindicó en la que fue su casa y Manex Ansorregi empezó a brillar dominando absolutamente en el rebote además de sumando puntos. El chileno anotó tres triples consecutivos y el azkoitiarra dos canastas que redujeron la diferencia a cuatro, 64-60. Un canastón de Korsantia acortó a tres la diferencia. Sufriendo Estudiantes cerró el tercer cuarto con dos canastas que maquillaron el 73-66. A esas alturas el 'Estu' ya sabía que para amarrar la victoria se iba a tener que remangar.