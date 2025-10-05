Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nacho Varela corre a canasta defendido por Giovanny Atencia ayer durante el partido en el Movistar Arena. Estudiantes
Movistar Estudiantes 93 - 88 Inveready Gipuzkoa Basket

Un GBC capaz de pelear hasta el último suspiro

El Inveready roza la remontada en casa del Estudiantes pese a ir 26 abajo en un partido espectacular de Nacho Varela y Manex Ansorregi

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:25

El Inveready Gipuzkoa Basket ha sido capaz de salir con la cabeza bien alta del Movistar Arena tras la derrota ante el Estudiantes. Los de ... Sergio García a punto han estado de rozar la hazaña de remontar un partido en el que llegaron a ir perdiendo de 26. Los guipuzcoanos hicieron a las mil maravillas lo más difícil, no dejarse llevar por el huracán, agarrarse fuerte y confiar en que la victoria era posible. Varela fue el primero en creer, y con 23 puntos y a base de triples –siete– contagió al resto de la escuadra blanquiazul. Tuvo al mejor escudero, Manex Ansorregi. El azkoitiarra brilló y con su habitual garra dominó el rebote.

