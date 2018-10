Gipuzkoa Basket Delteco busca poner fin a su mala racha en sus visitas a la Penya Imagen de archivo de un entrenamiento del conjunto donostiarra / Juanjo Aygües Gipuzkoa Basket ha jugado en diez ocasiones en el Palau Olimpic con un balance de una victoria y nueve derrotas BEÑAT ARNAIZ Viernes, 19 octubre 2018, 08:06

Delteco GBC visita la histórica cancha del Joventut de Badalona el domingo (12.30 horas, Movistar Deportes dial 53) en busca de la primera victoria de la temporada. Los catalanes están con una victoria en la tabla de clasificación de la ACB. Sin embargo, el Palau Olimpic no parece el lugar más propicio para lograr el ansiado triunfo. Han sido diez los viajes que han realizado los donostiarras al municipio catalán, y nueve las ocasiones en el que el equipo donostiarra ha vuelto con las manos vacías.

La única victoria del Gipuzkoa Basket contra la Penya ha domicilio fue en la añorada temporada de la Copa del Rey y playoff en 2011. En aquel partido, el equipo dirigido por Sito Alonso pasó por encima del Joventut (70-93) en el que militaba el argentino Fede Van Lacke, ahora en las filas del GBC. Andy Panko anotó 28 puntos y Jimmy Baron fusiló desde el perímetro para sumar 26 tantos con 7 de 10 en triples. Hasta entonces, y desde entonces, las visitas a Badalona son sinónimo de derrota.

La de la temporada pasada fue una de esas que duelen. No por el marcador final, sino por el hecho de saber que el rival no era mejor. Los de Porfi Fisac venían de ganar la anterior jornada en Illunbe al Unicaja de Málaga, que estaba disputando la Euroliga. Un inicio nefasto y el poco acierto en el triple (3 de 18) hicieron que el Gipuzkoa Basket fuese al parón de las ventanas FIBA con no muy buenas sensaciones. La Penya alcanzó ventajas cercanas a la veintena de puntos nada más empezar el primer cuarto (16-2 y 25-8). Aunque hubo una reacción y un intento de remontada, se quedó en eso, en un intento.

Fue un partido de quiero y no puedo en el que los guipuzcoanos iban restando poco a poco la ventaja, hasta llegar a un punto de diferencia, pero el polaco Tomasz Gielo decidió el partido con un triple. Los visitantes no estuvieron en ningún momento por delante.

Por resultado, la derrota más abultada fue en 2009. En aquel año, la Penya de Pau Ribas y Ricky Rubio se lució ante el GBC de Pablo Laso con un marcador final de 106-70. El ahora base de los Utah Jazz sumó 17 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 3 robos de balón.