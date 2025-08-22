Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nacho Arroyo, tras pasar ayer el reconocimiento médico. GBC
Baloncesto

Baskonia, Flamengo, Iraurgi y Cantabria, rivales del GBC en pretemporada

El primer choque ante los baskonistas será a puerta cerrada y los otros tres se jugarán en el Amenabar Arena, con acceso libre

Raúl Melero

Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00

El Inveready Gipuzkoa Basket ha programado cuatro encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles a su estreno liguero, que será el fin ... de semana del 27 y 28 de septiembre. Los seguidores del conjunto guipuzcoano podrán ver tres encuentros del GBC, ya que se disputarán en el Amenabar Arena. El primer choque de preparación será a puerta cerrada y el rival, de campanillas: el Baskonia. Los de Sergio García echarán a sudar en la cancha de entrenamiento del equipo gasteiztarra el sábado 6 de septiembre. Este primer test será doce días después de arrancar los entrenamientos y no trascenderá ni el resultado ni habrá imágenes del choque.

