Baskonia, Flamengo, Iraurgi y Cantabria, rivales del GBC en pretemporada

El Inveready Gipuzkoa Basket ha programado cuatro encuentros amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles a su estreno liguero, que será el fin ... de semana del 27 y 28 de septiembre. Los seguidores del conjunto guipuzcoano podrán ver tres encuentros del GBC, ya que se disputarán en el Amenabar Arena. El primer choque de preparación será a puerta cerrada y el rival, de campanillas: el Baskonia. Los de Sergio García echarán a sudar en la cancha de entrenamiento del equipo gasteiztarra el sábado 6 de septiembre. Este primer test será doce días después de arrancar los entrenamientos y no trascenderá ni el resultado ni habrá imágenes del choque.

Para eso habrá que esperar al viernes 12 de septiembre, día en el que el Gipuzkoa Basket disputará su segundo encuentro amistoso ante el Flamengo brasileño. Será en el Amenabar Arena a partir de las ocho de la tarde. El Flamengo, que cuenta con jugadores de buen nivel, está realizando una gira por Europa siendo rival de varios equipos de ACB y Primera FEB. El martes 16 de septiembre será el tercer encuentro, un choque ya clásico ante el Biele Iraurgi. Una buena piedra de toque para los urolatarras, quienes también estarán afinando su puesta a punto para el inicio liguero en Segunda FEB. El balón se lanzará al aire a partir de las ocho de la tarde.

Y el último ensayo de esta pretemporada, una semana antes del arranque liguero, será ante el Alega Cantabria de Lolo Encinas. El único partido ante un rival de la misma categoría y que dará comienzo el viernes 19 de septiembre a las ocho y media. El club anuncia que la entrada para todos estos partidos en el Amenabar Arena será gratuita y se abrirá una sola puerta de acceso.

Los jugadores del GBC van arribando a la capital guipuzcoana. Aitor Zubizarreta, Manex Ansorregi, Gaizka Maiza, Mikel Motos y Eneko Martínez ya se encuentran concentrados en el colegio mayor Olarain junto con Ignacio Rosa. Los siguientes en llegar serán Nacho Arroyo, Lance Terry, y Javi Nicolau.