El Unión recibe en Gal a la UD Logroñés en el primer partido sin Peru Ruiz, y el Beasain al Ebro

Duelo de gallos hoy (19.00) en el Stadium Gal con la visita de la UD Logroñés, para muchos el principal candidato a liderar ... el grupo II de la Segunda Federación. Los riojanos, con el extxuribeltz Quique Rivero en sus filas, descendieron a la cuarta categoría del fútbol nacional en la 2022/23 y desde entonces no han conseguido retornar a la división de bronce.

El entrenador de los unionistas, Ramsés Gil, es consciente del potencial de su adversario pero prefiere «que el cartel de favorito lo ponga la propia competición. Es un rival a respetar muchísimo, está claro, pero tendrán que ganárselo en el terreno de juego, igual que nosotros y cualquiera».

Será el primer partido sin el que estaba llamado a ser la principal referencia ofensiva, Peru Ruiz, operado el pasado martes de la fractura de tibia y peroné producida en el choque ante el Beasain. «Es una pérdida pero forma parte del juego», lamentó ayer el técnico de los irundarras. «No hay un equipo que no tenga un par de lesiones de larga duración durante la temporada. Lo sentimos más por la persona que por el futbolista, porque es un chaval fantástico al margen de que nos daba unos recursos de los que ahora vamos a carecer».

Antes que el Real Unión, a las 16.30, será el turno de un Beasain que buscará ante el Ebro el primer triunfo del curso. El otro equipo guipuzcoano del grupo, el Eibar B, entrará en liza mañana visitando en La Salera al Náxara.