Palestina ya está en Euskadi

La selección de Palestina ha llegado a Euskadi para preparar el partido del sábado frente a la Euskal selekzioa, un encuentro que ha despertado ... una expectación inusual debido a la causa real del partido: más de 50.000 entradas vendidas en apenas unas semanas para llenar San Mamés y formar parte del que será el encuentro con más espectadores de la historia de la selección vasca.

Los jugadores, procedentes de distintos puntos del mapa debido a sus carreras deportivas (Qatar, Alemania, Egipto, Líbano, Libia, Estados Unidos, Palestina o incluso Israel), aterrizaron a lo largo de la mañana en diferentes tandas. Algunos llevan meses compitiendo con normalidad en sus clubes; otros llegan tras largas pausas obligadas por la interrupción de las ligas en su país. La selección es, literalmente, una diáspora en movimiento. Entre ellos, un rostro conocido: el defensa Yaser Hamed, nacido en Leioa, que vuelve a Euskadi con la camiseta palestina.

El cansancio del viaje era evidente en los rostros de los jugadores, apostados en la recepción del Colegio Mayor de Bilbao donde se alojan antes de poner rumbo al entrenamiento de la tarde de ayer, pero también reflejaban una calma suave y tranquilidad a sabiendas de que van a participar en un evento que tendrá una importante repercusión. Saludos tranquilos, compañerismo discreto. En ese mismo instante, se preparaban para subirse al autobús que los llevaría a un primer entrenamiento ligero en Sarriena, en Leioa. El plan, sencillo: recuperar cuerpo ayer, y exigir algo más hoy, ya en Lezama.

El colegio mayor ha adoptado durante unos días una rutina nueva. En el comedor, en la entrada, en las escaleras, la mezcla resulta natural; estudiantes hablando en voz baja, jugadores charlando en árabe, miembros del cuerpo técnico revisando horarios y planificación. Un espacio académico convertido en punto de encuentro entre jugadores y cuerpo técnico palestinos y estudiantes de la EHU/UPV que observan con curiosidad.

El entrenador, Ehab Abu Jazar, acompaña al grupo con gesto sereno. Su papel en este viaje es más amplio que el puramente deportivo. Sabe que el partido es una oportunidad para que el equipo se muestre, se mantenga unido y siga representando una identidad colectiva en un momento complejo para su pueblo.

«Es existir como selección»

Entre los responsables de la realización del partido se encuentra Jerome Champagne, director internacional de Max Sport Group y antiguo miembro de la FIFA, que ha trabajado durante años en el desarrollo del fútbol palestino: «Cuando trabajaba en la FIFA ayudamos a construir el primer estadio de estándares internacionales en Ramala (Palestina) y a organizar el primer partido oficial de la selección (palestina), reconocido por la FIFA, en 2008, contra Jordania», recuerda.

La preparación del amistoso ha sido fruto de un proceso largo: «Tras la eliminación en la clasificación para el Mundial, la selección buscaba partidos en la ventana FIFA. Sabíamos del interés de la Federación Vasca y, después de las elecciones, se llegó al acuerdo. Por eso estamos aquí».

Champagne subraya que el contexto actual condiciona profundamente a los futbolistas: «Hay jugadores que tienen familia en Gaza y que no siempre pueden comunicarse con ellos. Otros llevan meses sin competir porque las ligas están interrumpidas. Para ellos, jugar estos partidos es existir», aclara.