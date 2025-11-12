Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La selección de Palestina y el cuerpo técnico, ayer en su primer entrenamiento tras su llegada. IGNACIO PÉREZ

Palestina ya está en Euskadi

El equipo ya prepara el partido del sábado contra la Euskal selekzioa, un duelo que trasciende el fútbol con más de 50.000 entradas vendidas

Aitor Echevarría

Bilbao

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

La selección de Palestina ha llegado a Euskadi para preparar el partido del sábado frente a la Euskal selekzioa, un encuentro que ha despertado ... una expectación inusual debido a la causa real del partido: más de 50.000 entradas vendidas en apenas unas semanas para llenar San Mamés y formar parte del que será el encuentro con más espectadores de la historia de la selección vasca.

