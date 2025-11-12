Ehab Abu Jazar: «Es más que un partido, queremos que el mundo escuche a nuestro pueblo»

Fue jugador en el Al-Hilal de Gaza yen diferentes equipo de Palestina y Cisjordania entre los años 2003 y 2017. Es el entrenador de ... la selección palestina. Habla desde la serenidad y la convicción de que el encuentro es mucho más que un amistoso.

– ¿Qué sensaciones tiene?

– Estamos muy contentos de estar aquí. Para nosotros es una alegría. Desde que llegamos hemos sentido mucho cariño, mucha cercanía. Hemos visto la solidaridad y el apoyo del pueblo vasco y del pueblo español hacia el pueblo palestino. Eso nos alegra y nos tranquiliza. Sabemos de sobra que aquí se apoya nuestra causa y venimos a fortalecer esas relaciones, que son muy importantes para nosotros. Porque nos recuerda que no estamos solos.

– ¿Este partido va más allá de lo deportivo?

– Este partido no es solo para la selección. Es para el pueblo palestino. Es un partido de apoyo, de solidaridad. Queremos que se entienda que el fútbol puede ser también una forma de defensa de la identidad nacional de todos los palestinos, además de ser una forma de mantenernos unidos. Y, por supuesto, también un apoyo para Gaza. Lo necesitamos.

– ¿Este partido es también una declaración emocional?

– Tiene un significado muy profundo. Representamos más que a un equipo. Representamos una historia, un dolor, una esperanza, y a muchas personas que en estos momentos no tienen voz ni pueden manifestar lo que están sufriendo.

– ¿Qué mensaje manda a quienes vayan al estadio?

– Queremos que se escuche nuestro nombre. Que se reconozca el derecho del pueblo palestino a vivir en paz, a tener una vida digna. Nuestra esperanza es que este partido sea una ventana. Que quienes lo vean puedan comprender un poco más.