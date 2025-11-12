Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Seleccionador de Palestina

Ehab Abu Jazar: «Es más que un partido, queremos que el mundo escuche a nuestro pueblo»

A. E.

bilbao.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Fue jugador en el Al-Hilal de Gaza yen diferentes equipo de Palestina y Cisjordania entre los años 2003 y 2017. Es el entrenador de ... la selección palestina. Habla desde la serenidad y la convicción de que el encuentro es mucho más que un amistoso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  3. 3 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  4. 4

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  5. 5 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  6. 6 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8

    Lourdes Oñederra: «Aún existe un gran silencio sobre lo que ha supuesto ETA en amplias capas de esta sociedad»
  9. 9

    Rosa Díez-Urrestarazu: «Las madres vivían en Fraisoro el drama de dejar a su hijo en adopción»
  10. 10 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ehab Abu Jazar: «Es más que un partido, queremos que el mundo escuche a nuestro pueblo»

Ehab Abu Jazar: «Es más que un partido, queremos que el mundo escuche a nuestro pueblo»