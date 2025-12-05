Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Hervé Renard, seleccionador de Arabia Saudí. Khaled Desouki (Afp)
Análisis

Los 'Halcones Verdes' quieren volar a la ronda eliminatoria

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial

Julen Ensunza

Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:26

Comenta

España se medirá por segunda vez en su historia a Arabia Saudí en un Mundial. La anterior fue hace 19 años, en Alemania 2006 ... con triunfo por la mínima (0-1) para La Roja. El debut mundialista del conjunto que dirige el francés Hervé Renard fue hace tres décadas, casualmente en Estados Unidos 1994, una de las sedes junto a México y Canadá del torneo el próximo verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

