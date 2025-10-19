Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antidisturbios de la Policía Nacional controlan al grupo de hinchas del Sporting en la plaza del Milenio. Aida Barrios
LaLiga Hypermotion

Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales

Los ultras de Gijón, a los que intervinieron puños americanos, se enfrentan a multas de 1.500 euros por los incidentes ocurridos antes del partido

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 19 de octubre 2025, 17:24

Comenta

Los hechos han ocurrido a media mañana de este domingo, en los prolegómenos del partido entre el Real Valladolid y el Sporting de Gijón, un ... partido declarado de alto riesgo, y han acabado con la inusual expulsión de la capital, y es literal, de un nutrido grupo de aficionados de la 'mareona' por protagonizar un enfrentamiento verbal con hinchas locales. Y la cosa no llegó a más fruto de la intervención de los antidisturbios que seguían a los aficionados del equipo visitante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Por qué la vuelta de La Oreja se convierte en acontecimiento: las claves y los enigmas
  3. 3

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  6. 6

    Llega el cambio tras un día veraniego en Gipuzkoa
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  9. 9

    Ingresa en prisión el presunto autor del homicidio de Zarautz
  10. 10

    La salida de Goia sacude el tablero político y el PSE le acusa del fracaso en la vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales

Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales