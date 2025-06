Un anuncio para apuntarse a un curso de iniciación al arbitraje cambió la vida de Ion Rodríguez (1997). Un errenteriarra «muy inquieto» con «ganas y ... tiempo libre los sábados por la mañana». Jamás pensó que aquella decisión fuera a ser el primer paso a su ascenso años después a árbitro asistente de Primera División.

- ¿Qué supone el ascenso a Primera División?

- Estoy muy contento. Las primeras 48 horas han sido una locura, han sido de mucha emoción, mucha felicidad. Según van pasando las horas estoy más tranquilo. He recibido mensajes muy bonitos de mucha gente felicitándome. Aunque lo que más me ha emocionado es que la gente me ha escrito y me ha felicitado por cómo hacemos las cosas aquí, por todo el trabajo, que es un poco lo que a mí más me llena.

- Un trabajo que muchas veces no se ve.

- El premio es individual pero también creo que es un reconocimiento a todo el trabajo del arbitraje guipuzcoano. Lo siento así. Invertimos muchísimas horas en la formación de árbitros. Somos una familia y todos se han alegrado mucho por mi.

- ¿Le sorprendió la decisión del ascenso a Primera?

- Somos muchos en la categoría y es complicado conseguirlo. Yo llevaba unos cuantos años haciendo partidos de promoción, pero es verdad que siempre piensas que hay gente que lo hace muy bien y que pueden ser ellos y no tú, o viceversa. Pero bueno, sí me sorprendió. Me lo comunicó mi jefe a través de una llamada el martes a las 9 de la mañana. Me llamó y me dio la noticia y fue muy bonito.

- ¿Dónde cree que va a notar la diferencia del salto a Primera?

- En lo personal no creo que cambien muchas cosas. Es verdad que pasaré a arbitrar en escenarios con más gente y a vivir experiencias diferentes, partidos con mayor repercusión y a conocer también a nuevos compañeros, lo cual es bonito. Creo que me lo voy a pasar muy bien, seguiré siendo el mismo, pero disfrutando igual o incluso más. Donde más creo que voy a notar la diferencia va a ser en el ritmo del juego. Es más rápido en algunas situaciones y eso hace que la dificultad de los partidos sea algo mayor.

- ¿Le preocupa acaparar más foco mediático?

- Creo que como asistentes no somos gente especialmente conocida ni mucho menos, pero es verdad que todo tiene mayor dimensión, los partidos tienen más cámaras, tienen más seguimiento, pero yo creo que la mayor diferencia va un poco por el ritmo de los partidos.

- ¿Qué valoración hace de arbitrar cuatro años en Segunda?

- He estado durante cuatro años con cuatro árbitros diferentes, de todos ellos he aprendido muchísimo, me lo he pasado muy bien. El conocer a gente muy diferente te aporta muchas visiones diferentes, no solo del arbitraje sino también de la vida, de cómo afrontar ciertas situaciones o relaciones personales. El conocer a compañeros de diferentes zonas del país a mí me ha venido muy bien, he aprendido mucho y es maravilloso.

- ¿Quiénes son sus referentes dentro del mundo del arbitraje?

- Los mejores ejemplos para mí están en Gipuzkoa, porque aquí es donde yo he crecido, donde he aprendido mucho de las cosas que sé. Evidentemente Pérez Lasa, que fue nuestro árbitro de referencia durante 16 años en Primera División. Por supuesto Aitor Gorostegi Fernández, que es amigo mío y del que he aprendido mucho. O Dani Palencia, con el que he estado cuatro años en Segunda B, y este último en Segunda División.

- ¿Qué nuevos objetivos se marca a partir de ahora?

- El más importante ahora mismo es asentarme en la categoría, disfrutar de los partidos y valorar mucho el privilegio que tengo de vivir algo así.

- ¿Qué es lo que más le apetece?

- Creo que lo más impresionante o lo más especial será el debut, creo que será un partido muy bonito que no se me va a olvidar nunca. Tengo muchas ganas del seminario de inicio de temporada que tenemos en julio con las pruebas físicas, exámenes y demás. Tengo ganas de verme allí y de conocer a los compañeros de Primera División, a los que respeto y admiro. Charlar con ellos, preguntarles, saber cómo viven o algo más de ellos. Soy consciente de que soy un privilegiado.