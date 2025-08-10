Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Isco Alarcón durante el partido entre el Málaga CF y Real Betis Efe

Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses

El centrocampista del Betis se lesionó el sábado en el duelo amistoso ante el Málaga

C. P. S.

Domingo, 10 de agosto 2025, 13:03

Malas noticias para Isco y para el Betis. Las imágenes del centrocampista con muletas y la pierna vendada tras el partido del Torneo Costa del Sol que disputaron el Málaga CF y Real Betis este sábado hacía presagiar los peores augurios que se han confirmado este domingo. Tras las pruebas médicas realizadas por el equipo, se ha anunciado que «sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo.

Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso«.

Aunque el club no ha dado fechas de recuperación, lo más probable es que esté alejado de los terrenos de juego prácticamente tres meses. Una baja dura para el equipo que entrena Manuel Pellegrini, ya que pierde al que es probablemente su jugador más importante.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven de Berrobi tras colisionar su vehículo con un autobús en Tolosa
  2. 2 A prisión un joven detenido en San Sebastián por agredir sexualmente a varios menores
  3. 3

    La política se desnuda en verano
  4. 4

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  5. 5

    Un menor de 16 años detenido y diez identificados por los altercados de Azpeitia
  6. 6

    El restaurante Buenavista se convierte en hotel boutique
  7. 7 La Real pone fin a la pretemporada con un empate ante el Bournemouth de Iraola
  8. 8 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  9. 9

    Los penaltis se fallan en pretemporada
  10. 10

    «Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses

Isco Alarcón sufre fractura en el peroné y estará fuera tres meses