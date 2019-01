Jornada 20 La nueva ilusión del Huesca mide la depresión atlética Melero y Koke, en el primer partido de la SD.Huesca en el Wanda Metropolitano. / SD.Huesca El equipo oscense, con nuevos fichajes, quiere hacer un fortín de El Alcoraz en la segunda vuelta ante un Atlético con ganas de quitarse la espina de la eliminación de la Copa. ICÍAR MUÑOZ Sábado, 19 enero 2019, 08:50

La Sociedad Deportiva Huesca sabe que tiene sólo la mitad de opciones de lograr salvación (es último a diez puntos de la salvación) porque comienza la segunda vuelta colista pero la llegada de nuevos fichajes (el centrocampista venezolano Yangel Herrera y del delantero centro Enric Gallego) le hace creer en el milagro. Al no ser esta temporada simétrica respecto al primer tramo liguero, este sábado reciben a un Atlético que buscará la victoria tras quedar eliminado en Copa ante el Girona. Francisco avisa que su equipo saldrá con «mucha ilusión, presionando arriba, creyendo en sí mismos y siendo valientes como lo han sido hasta ahora». El técnico sabe que «junto al Barcelona en los diez últimos partidos», son los que «más hemos tirado a portería y ahora no vamos a cambiar muchas cosas pero con Enric Gallego - pichichi de Segunda con el Extremadura- y el 'Cucho' tenemos más opciones».

Varios jugadores del club oscense tienen pasado rojiblanco por este motivo será un partido especial para ellos. El central, Jorge Pulido, estuvo en la cantera y debutó en Primera con el club rojiblanco y cuenta en su palmarés con una Copa del Rey y una Europa League; Jorge Miramón, lateral derecho, pudo jugar un año en el filial del equipo madrileño mientras que el portero Axel Werner, cedido por el Atleti durante una temporada. Una victoria del equipo azulgrana les daría la vida para seguir pensando en la salvación y está claro que jugará con ilusión y con mucho trabajo detrás para repetir el encuentro que dio la primera victoria en El Alcoraz ante el Betis antes de volver a complicarse la vida al caer en Butarque. No se prevén muchos cambios en el once titular, pero sí el debut de Gallego ante su nueva afición quien ha afirmado «estar listo para debutar este sábado».

Aunque a priori parece un partido asequible para los madrileños, los azulgranas no se lo han puesto nada fácil a los equipos rivales que han pasado por El Alcoraz. En el Wanda Metropolitano, en la jornada 6, los de Simeone se impusieron por 3-0 con goles de Griezmann, Thomas y Koke, en un día en el que Luisinho sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha de la que todavía no se ha recuperado. El equipo de Simeone llega algo tocado moralmente por la eliminación copera. «Nos duele, pero nos dará fuerza para prepararnos mejor para lo que viene», explicó Simeone

Antonie Griezmann, que marcó en Liga al gol ante el Levante y repitió ante el Girona aunque no le sirvió a su equipo para clasificase, recuerda que será difícil vencer a domicilio. «Cada partido fuera de casa es complicado porque nos esperan, con la afición contraria empujando al equipo local. Nos tenemos que hacer más fuertes y ojalá podamos conseguir los tres puntos», dice el autor de los últimos cinco goles ligueros del Atlético, tres de ellos desde el punto de penalti, No faltará en el once de un equipo con muchas bajas: Saúl y Vitolo se suman a los lesionados Diego Costa, Savic, Gelson y Filipe Luis. Ya son 14 los futbolistas de su plantilla que han pasado por enfermería esta campaña. «Confiamos en los chicos de la cantera que van a venir mañana, hemos podido contar con muchos de ellos en la pretemporada, ya han jugado, saben lo que es competir con el primer equipo, si están aquí pueden jugar. Estoy convencido que si mañana les toca lo harán muy bien. ¿Se acuerdan cuando me preguntaron qué le pedía a los Reyes (Magos)? Les dije paciencia y energía. Las tengo, estoy muy bien y tranquilo. Esto es largo, hay que esperar sentado y tranquilito», comentó. Al menos el argentino podrá contar con Lucas Hernández que ya tuvo unos minutos en Copa.

Alineaciones probables:

SD. Huesca: Santamaría; Miramón, Pulido, Insua, Akapo; Musto, Rivera, Moi Gómez, Melero, Ferreiro; y «Cucho» Hernández.

Atlético de Madrid: Oblak, Lukas, Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Rodri, Thomas, Lemar; Griezmann y Correa.

Árbitro: Cuadra Fernández (Islas Baleares)

Estadio: El Alcoraz

Hora: 18:30 horas

TV: beIN La Liga