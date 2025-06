El entrenador del Barça reclama a Laporta el fichaje de Nico Williams

En medio del enorme deterioro de las relaciones entre el Barcelona y el Athletic, el club azulgrana se ha lanzado de nuevo a por el ... fichaje de Nico Williams (Pamplona, en julio cumple 23 años). Se trata de una petición expresa a Joan Laporta, el presidente, de su entrenador, Hansi Flick, según las fuentes consultadas por este periódico. Su buen amigo y compañero de selección, Lamine Yamal, también avala la operación.

El alemán ha dejado claro a la dirección deportiva que su prioridad es fichar un extremo izquierdo. El plan del técnico blaugrana pasa por mover de posición a Raphinha y colocarle, o bien de mediapunta (está decepcionado con el rendimiento de Olmo), o bien de delantero centro como recambio de Robert Lewandowski, cerca de cumplir 37 años.

De hecho, hay medios de la capital catalana que han informado de que el propio Flick telefoneó a Nico para explicarle su proyecto. Hay sintonía entre el alemán y el navarro. La pasada campaña Nico fue silbado en Montjuic en agosto con su rechazo al Barcelona muy reciente. Pese a la tensión, el técnico y el rojiblanco mostraron química. Flick le dio un abrazo y charló amigablemente con él sobre el césped. «Me sorprendió», reconoció Jon Uriarte al referirse al gesto. «Dijo que le felicitó por el triunfo de la Euro (de Alemania). Supongo que haría lo mismo con Vivián, aunque no me pareció verlo», lanzó irónico el presidente.

El Barça intentó fichar a Nico la pasada campaña, pero la operación naufragó al constatar que no podía garantizar la inscripción. El club azulgrana se olvidó de él con la frase de Laporta de «el tren del Barça sólo pasa una vez en la vida». Los catalanes habían decidido ir a por Luis Díaz, del Liverpool, pero los ingleses demandan 80 millones por el colombiano. Parecían haberse olvidado de Nico cuando la operación se reactivó, según 'Sport', tras una reunión en un hotel de Barcelona entre su agente, Félix Tainta, y Deco, el director deportivo culé. El representante del jugador niega el encuentro, pero admite que ese día estuvo en la Ciudad Condal.

58 millones de euros sin IVA es el precio de la cláusula de rescisión de Nico Williams

También se citó con el Bayern de Múnich y el Arsenal. Los ingleses se han apartado ya de una eventual operación, mientras que los alemanes siguen en ella. Los bávaros planean aumentar su oferta en un último intento de captar al navarro.

El Barça, en todo caso, no tiene en este momento capacidad económica para depositar a tocateja los 58 millones de su cláusula (no hay IVA porque se considera una indemnización). Los blaugrana necesitan traspasar futbolistas para ganar liquidez. Desean dar salida a Ter Stegen (se niega a salir), Ansu Fati, Christensen y Araujo. Incluso a Gavi si llegara una buena propuesta por él.

Fuentes de toda solvencia del mercado del fútbol interpretan que las dificultades económicas del Barcelona provocarán que, en caso de ir hacia adelante, la operación tarde unas semanas en cerrarse. Eso generaría un escenario muy complicado para el Athletic, que se podría encontrar con que Nico inicie la pretemporada el próximo 9 de julio para marcharse después y verse envuelto durante el periodo de preparación en una desagradable polémica.

Fair play financiero

El propio presidente de LaLiga ,Javier Tebas, advirtió este martes a Laporta de que puede ir para largo al recordarle que necesita traspasos para hacer fichajes. «Tiene que hacer movimientos para incorporar nuevos futbolistas». Y desmintió a Laporta, quien aseguró en mayo haber regresado a la regla 1+1. «No están ahí», zanjó. Esta norma es la que permite invertir cada euro que se ingresa.

De hecho, volvió a colocar sobre la cabeza del mandatario culé la amenaza de no dar licencia a sus refuerzos. «Una cosa es el fichaje de Joan García, y otra inscribirle». Eso sí, avisó de que no será tan severo como la pasada campaña, cuando se negó a dar fichas a Dani Olmo y Pau Víctor y tuvo que aparecer el Gobierno al rescate de Laporta. «Para inscribir jugadores tiene que hacer cosas. No muchas, eso sí».

Los movimientos del Barcelona copan el debate en el mundo del fútbol. Nico, mientras tanto, disfruta de sus vacaciones y guarda silencio, lo que alimenta en muchos la impresión de que su deseo es buscar nuevos horizontes. El Barcelona ha puesto en marcha la misma maquinaria de la pasada campaña. Mientras el Athletic se ha metido en el búnker, los dirigentes del club catalán generan un constante ruido sobre la eventual operación. De hecho, se ha llegado a deslizar en el entorno azulgrana que ha sido el propio futbolista el que ha dado el paso.

El Athletic daba por hecho que se podía repetir un verano de incertidumbre con Nico. La pregunta sobre dónde estará la próxima campaña se plantea en el club desde que el pasado 1 de septiembre se sentó por primera vez en la sala de prensa de San Mamés tras su tormentoso verano y dijo hasta en tres ocasiones «he decidido quedarme aquí un año más».

Los rectores de Ibaigane intentan mantener la calma en un contexto tan adverso, pero son conscientes de la amenaza que se cierne sobre un club que no desea desprenderse del jugador. En todo caso, en el entorno de la entidad crece la sensación de que hay más posibilidades de que Nico sucumba a la llamada del Barcelona que la pasada campaña.

En la entidad rojiblanca se confía en que la situación acabe como el último verano, con el extremo internacional proclamando que desea seguir en Bilbao. El club cree que jugar la Champions en la campaña en la que su hermano Iñaki se estrena como capitán es un argumento de peso para convencerle.